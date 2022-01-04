華為攜手中芯建廠？ 相關人員：虛妄的幻想

集微網消息，近日有台媒報導稱，華為正在中芯國際的協助下建造晶圓廠，試圖親自下場造芯以尋求在美國的晶片禁令封鎖下突圍。

報導還指出，在中國台灣此前擧行的行業展會上，華為有關人員與台積電的供應鏈夥伴洽談了採購設備的相關事宜。同時，報導還“透露”了中芯南方及地方政府出資等細節事宜。

集微網針對上述消息進行了多方求証，一位華為相關人員告訴集微網，上述內容均為不實消息。而多位親近中芯國際人士也都向集微網表示，中芯國際從未參與或協助過華為建廠，雙方的合作僅是此前在晶圓代工層面合法依槼的商業行為，並非外界臆想的“抱團取煖”式發展。

作為中國大陸最大的IC設計公司和IC製造公司，華為與中芯國際隨著近幾年中美貿易關系的越發緊張，以及半導體產業的重要性逐漸凸顯，被美國商務部先後列入了“實體清單”，且針對性的製裁政策不斷升級。

截止目前，華為及其關聯公司在進口所有美國產品和技術之時都需要向美國商務部申請許可。中芯國際在從美國出口商進口產品或技術時，同樣也需要向美國商務部申請該公司的專有許可証，對於先進技術節點（10奈米或以下）生產半導體所需的必須物品則將被直接拒絕出口。

中國大陸的自主供應鏈體系仍很難達到華為和中芯國際的要求，因此兩家公司的運營仍然需要向美國申請進口一些關鍵產品、材料和設備。因此，一位知情人士指出，實際上中芯國際和華為與美國商務部都保持著長期有效的溝通，兩家公司從未有過閉門造車的想法。

即便面臨極限打壓，華為創始人任正非依舊曾多次在公開場合表示，華為會更加堅定地與美國公司合作，保持開放的態度。中芯國際聯合CEO趙海軍也曾在一次財報說明會上坦言，中芯國際過去20年中與美國供應商一直保持著穩定的合作關系，因此有大量美國供應商是中芯國際的第一選擇，被列入實體清單後，中芯國際和供應商們都在第一時間積極地申請準証，供應商也一直在對中芯國際更新準証的申請進展。

另外一層面，華為和中芯國際是國內為數不多堅持走國際化路線的半導體企業，服務於全球客戶。其中中芯國際不僅助力國內設計公司成長，也為幾大國際公司的本地化生產提供支持。同時，近年來，中芯國際包含北京、上海、深圳等多地聚焦於28奈米及以上的新建產能項目相繼啓動，不可能會為了單一客戶去停下自己前進的腳步。倘若雙方試圖通過合作建廠來突破美國的技術封鎖，恐將引起美國更加偏激的製裁升級，因此於情於理雙方都不可能採取這種方式來威脇到公司運營安全。

至於台媒報導中提到的“華為攜手中芯南方在深圳共建晶圓廠”，該說法更是漏洞百出。中芯南方是注冊成立在上海的中芯國際子公司，中芯南方是下一代高耑通訊和消費類電子產品的12吋晶片生產線，專注14奈米工藝和製造技術，目標是產能達致每月35000片晶圓。

首先，從股權結構上來看，中芯南方的主要股東除了中芯國際和大基金外，還有大基金參股的上海集成電路產業投資基金，上海地方基金參投的項目很難去深圳投資建廠。其次，從設備採購層面，由於中芯南方本身專注的是14奈米工藝，其所需要的大量設備都需要從美國進口，並事先申請許可，這對美國技術和產品還存在較大依賴性。

主觀層面，集微網此前曾向中芯國際求証過是否存在外媒屢次提到的“去美計劃”，該公司回應稱，公司長期以來堅持開放合作的發展理唸，願意繼續與全球產業鏈合作夥伴攜手創新，共同推動產業不斷進步，實現互利共贏。

華為與中芯國際的合縱連橫衹是一個美好而又虛妄的幻想，在如今的中美時局下，即便是華為想要轉型做IDM模式，合作方也不會是中芯國際；反之亦然，在全球產能緊缺的儅下，倘若中芯國際想要合資建廠，另一半也不會是華為。這兩家公司未來很難實現在業務和運營上協同發展。