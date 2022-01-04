中國加強控管互聯網企業 規定模糊引擔憂

中國政府周二（4日）公告新規，將進一步審查中國互聯網企業赴海外上市的計劃，並對演算法的使用進行監管。此舉再次反應了中國政府加強對該國龐大網絡企業的掌控的趨勢。

中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）及其他13個部門聯合修訂發布《網絡安全審查辦法》，要求擁有超過100萬用戶數據的平台公司在海外上市前接受審查，並明訂「影響或者可能影響國家安全等情形」者，需要被納入網絡安全的審查。該法將從2月15日開始施行。

網信辦同日也聯合另外4個部門發布《互聯網信息服務算法推薦管理規定》，對於算法推薦技術的使用進行規範，要求公司給予用戶關閉算法服務的權利，並加強對互聯網新聞信息服務的監督。

此規定明訂「不得生成合成虛假新聞信息或者傳播非國家規定範圍內的單位發布的新聞信息；不得利用算法實施影響網絡輿論丶規避監督管理以及壟斷和不正當競爭行為」。該法將於3月1日開始施行。

路透社報道，這兩條新規可能會影響大批中國互聯網企業，包含TikTok母公司字節跳動以及電商巨頭阿里巴巴等。這兩間公司皆未回覆路透社的置評請求。

審查過程不明確引企業擔憂

過去一年內中國政府逐漸收緊對該國互聯網企業的控制。而隨著新規的施行，中企赴海外上市預計也將變得更為困難。值得注意的是，新規內並無明訂其效力是否具有追溯性。

對此，投資顧問公司United First Partners駐新加坡的亞洲研究主管Justin Tang對路透社表示：「如果（新規）無追溯性，那它應該只會影響計劃要上市的公司，而非已經上市的公司。」但他補充道，盡管如此，已上市的企業「心裡也早就有了許多的想法」。

事實上，中國監管機構在去年7月就已首次提出要加強網絡安全審查，並表示將把監管重點放在企業在海外上市後，數據受外國政府影響丶控制或操縱的風險。

路透社報道，在上海林克萊特（Linklaters）律師事務所追蹤中國數據政策的專家羅伯茨（Alex Roberts）表示，與去年7月提出的建議相比，新規似乎縮小了可能受這些審查規則所影響的公司的範圍。

羅伯茨說：「這些網絡安全審查措施中最重要的變化，似乎是將審查的適用範圍縮小到只有關鍵信息提供者丶可能影響國家安全的數據處理者，或持有超過100萬個人數據的平台運營商。」

但他也補充說，這些新規仍未具體說明哪些類型的公司將受到影響。羅伯茨認為，審查過程中的這種不確定性，才是中國企業真正擔心的事情。

（綜合報導）

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