陸媒：台藝人方芳元旦「眼含熱淚」在天安門看升旗儀式
陸媒報導，2022年元旦，台灣資深演員方芳在北京天安門廣場觀看升旗儀式。方芳在抖音上發布了這段視頻（短片），影片中的方芳眼含熱淚，稱自己完成了父母的心願。
據大陸環球網報導，方芳表示自己從小到大在填表格時，「就是籍貫安徽省全椒縣、住址台灣省桃園縣」。她還稱自己的父親終其一生希望能夠有一天帶她回家，這次完成了父母的心願。
「女兒已經代你們回到了祖國母親的懷抱」，方芳在短片中說道。
據此前報導，方芳去年11月初開設了抖音帳號與粉絲互動，在短片中，她稱自己這一年半以來都在大陸，在這裡住得十分安心。她還說，自己深深體會到「落葉要歸根」的意義，還特地發文標註了「祖國統一」的字眼。
據澎湃新聞，方芳曾宣布自己在大陸成功領到了「台灣居民居住證」。在她1月1日發布的這段觀看升旗短片的結尾，她也手握著這張居住證，向遠方注目，並在短片中配文：「此生無悔入華夏，來生還做中國人。」
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