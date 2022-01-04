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「泡麵神器」Kindle退出大陸市場？在陸缺貨引揣測
近期有大陸網友爆料稱亞馬遜在大陸推出的電子閱讀器「Kindle」有些異常，官方自營店的Kindle產品大量缺貨，認為這是亞馬遜電子書業務要退出大陸市場的信號。對此，「亞馬遜中國」通過陸媒稱，消費者仍可透過第三方線上與線下零售商購買Kindle設備，但該回應反而引發Kindle撤出大陸的猜想。
日前，有大陸網友表示，Kindle的官方淘寶店關門了，京東官方店全線無貨，也有另名網友表示京東店只有1款產品有貨，就是658元人民幣的入門版Kindle，反正很缺貨。
亞馬遜中國對陸媒「貝殼財經」、「澎湃新聞」等稱， 「我們致力於服務中國消費者。消費者可以通過第三方線上和線下零售商購買Kindle設備。」回應還指，Kindle電子書閱讀器部分機型目前在中國市場售罄。
澎湃新聞諮詢Kindle官方客服電話，對方表示，並未收到Kindle相關業務退出中國市場的通知，消費者可正常使用Kindle，售後服務也未受影響。此外，Kindle京東自營旗艦店客服表示，缺貨商品只是暫時沒貨，後期會陸續到貨。
亞馬遜中國的回應並未消弭大陸網友的揣測，Kindle退出大陸市場多次登上4日的微博熱搜。主因在於許多網友認為在購買Kindle後反而少用，因此被戲謔為「泡麵神器」，且隨著閱讀習慣改變，多數消費者選擇直接在手機上瀏覽。
亞馬遜Kindle是由亞馬遜設計和銷售的電子閱讀器。第一代Kindle於2007年11月19日正式發布，並於2013年6月7日進入中國市場。2019年4月17日，亞馬遜宣布主營電商業務退出中國市場。在中國大陸僅保留Kindle電子書和跨境貿易兩個業務板塊，其他業務全部撤銷。
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