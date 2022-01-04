近10萬人觀看！首屆集微汽車半導體生態峰會線上直播人氣爆棚

集微網消息，12月24日，由上海市經濟和信息化委員會、浦東新區科技和經濟委員會指導，中國半導體投資聯盟主辦，張江高科和愛集微承辦、上汽集團協辦的“首屆集微汽車半導體生態峰會”在上海圓滿落幕！

本著遵守疫情防控政策、安全辦會的原則，本次峰會採取線上全程同步實況直播+線下的形式，讓更多人感受到行業前沿思想的碰撞。雖然我們對線下集會人數有所控制，但是峰會現場依舊邀請到衆多産業界領軍人物和資本界精英參加，同時還有張江高科董事長劉櫻、工信部電子司副司長楊旭東、上海經信委副主任傅新華、浦東新區副區長吳強等領導和專家與會並發表致辤。

線上直播除了愛集微官網&APP之外，我們在各大渠道均有推流，經過統計，首屆集微汽車半導體生態峰會在線累計觀看人數達91546人！其中通過愛集微官網&APP觀看人數達 75000人，通過愛集微官方微博觀看人數達11000人，另在B站、視頻號、百家號等渠道觀看人數有5000餘人。從以上數據也可看出，愛集微官網&APP覆蓋了行業內大多數垂直用戶，在業內有足夠的影響力和號召力。同時愛集微已形成完善的融媒體矩陣，各大自媒體平台同步直播。

本次峰會以“駕馭新格局，探索芯機遇”爲主題。在上午的主峰會中，上汽零束市場與生態業務拓展首席架搆師梅近仁、上海韋爾半導體股份有限公司總經理王崧、哪吒汽車採購中心負責人方曉鯤、縱目科技董事長唐銳、愛集微諮詢業務部總經理韓曉敏、高通技術公司産品市場副總裁孫剛和安謀科技汽車及基礎設施事業部副總裁張曉波均發表了主題演講。內容涵蓋自動駕駛圖像傳感器、汽車缺芯危機、我國汽車半導體的挑戰與機遇等汽車産業鏈各個環節。乾貨滿滿，收獲頗豐！

衆多嘉賓的主題演講之後，進行了一場以“産業界&投資界共話汽車芯片”爲主題的圓桌論罈。參與討論的嘉賓覆蓋了産業鏈各環節的精英，包括上海市集成電路行業協會秘書長郭奕武、小米産投管理合夥人孫昌旭、北汽研究總院開發部部長梁海強、芯原股份董事長戴偉民、魔視智能董事長虞正華、芯馳科技CEO仇雨菁、勁邦資本管理合夥人王榮進。

在下午的主峰會分論壇專場，精彩演講繼續，不僅有産業人士對汽車産業最新進展的分享，而且還有行業知名分析師對汽車産業發展態勢的解讀和判斷。大會期間，愛集微政策諮詢部總經理韓曉梅主持並並發佈了《全國汽車電子政策滙編（2021版）》，其由愛集微政策諮詢團隊從全國扶持力度較大的專項中篩選摘錄與汽車電子、智能網聯、無人駕駛和新能源汽車等相關的部分進行滙總，以幫助汽車電子生態鏈上的企業了解政策紅利並精準對接專項扶持。

至此，首屆集微汽車半導體生態峰會圓滿落下帷幕，期待來年再度相聚！

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