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薇婭吞巨額罰款商品瞬間掉價8成 陸網友轟：被割韭菜
大陸網路直播主播黃薇（薇婭）因偷逃稅被罰人民幣13.41億元（新台幣58億元）後，她曾拍賣過的一件針織衫價格從人民幣489元（新台幣2102元）降為人民幣89元（新台幣383元），商品瞬間掉價8成，讓大陸網友轟「被割韭菜」。
IT之家報導，直播電商通常能爭取到罕見的低價格，因此能吸引大批網友目光，近幾年相當風行，不過有大陸網友發現，她在薇婭被爆逃稅前曾購買過一件針織衫，當時價格為人民幣489元，卻在事發後瞬間降至人民幣89元。
價格一夕之間掉了8成，讓網友不得不質疑，原本的價格就是看在薇婭人氣上抬高，覺得自己「被割韭菜」。
薇婭去年12月20日因逃漏稅遭重罰，隨後社交平台被封號，直播間也無法繼續營運，她當天下午就發出道歉聲明表示，願意承擔一切後果，完全接受稅務部門的處罰。
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