【2021-2022專題】華爲失其鹿，小米OV共逐之

在已然過去的2021年，整個中國手機市場發生了一次劇變，原來的“華米OV果”五足鼎立之勢隨著一紙禁令轟然倒塌，手機廠商的勢力迎來了新一輪的洗牌，各家爲了搶佔市場都使出了渾身解數，頗有“秦失其鹿，天下共逐之”的意味在其中。根據Counterpoint的調研報告，華爲市場在國內市場份額在2020年第二季度達到了頂峰，此時小米、OPPO、vivo和蘋果四家總共佔據39%的市場份額，而在華爲被禁後，四家廠商的佔比就開始了快速提高，截至2021年第三季度，四家已經佔據了70%的份額，如果再加上目前已經獨立出來的榮耀，五家廠商已經擁有85%的總份額。

不過，雖然各家份額獲得了不同程度的增長，但手機市場總出貨量增長卻非常有限。

中國信通院數據顯示，1-11月，國內市場手機總體出貨量累計3.17億部，同比增長12.8%，其中，5G手機出貨量2.39億部，同比增長65.3%，佔同期手機出貨量的75.3%，國産品牌手機出貨量累計2.75億部, 同比增長10.5%，佔同期手機出貨量的86.7%。

不難發現，2021年主要增量仍然來源於5G換機需求，雖然疫情逐漸穩定，但各家廠商卻並沒有推動整個市場大幅度增長，隨著5G佔比愈來愈高，在可預見的未來，整體市場的增速恐怕會再次下降甚至出現倒退。

況且目前華爲丟掉的這匹鹿，並沒有哪個廠商真正把握住。

蘋果——最大受益者

在剛過去的2021年中，蘋果的各項營收均實現大幅度增長，尤其是手機業務，伴隨著iPhone 12和iPhone 13的熱銷，蘋果一掃過去幾年的隂霾，是表現最好的手機廠商之一。

根據Counterpoint Research的市場調研報告，蘋果公司第三季度的iPhone銷量將達到4960萬部。數據顯示，第3季度的銷售對iPhone 12系列的需求持續強勁，對iPhone 11的需求在較小程度上繼續保持強勁，2021年三個季度表現大幅優於2020年和2019年。

而根據蘋果的財報，iPhone所代表的手機營收也均創下新高，即使在傳統的淡季，iPhone在全球範圍能依舊能保持不錯的增長勢頭，也超出了研究機搆此前預期。

根據Canalys的最新調研報告，全球芯片短缺導致2021年第三季度智能手機出貨量下降6%，但蘋果卻逆勢上揚，隨著iPhone 13的推出，其再次攀升至第二，iPhone在本季度出貨量爲4920萬部，同比增長14%。

Canalys研究分析師LeXuan Chiew表示，iPhone 13有一個良好的開端，其預購數量很高，對於老用戶來講，新手機的配置升級有很大的吸引力，同時蘋果通過降價促銷的方式讓iPhone 12保持熱銷，但蘋果也會在第四季度面臨與其他廠商一樣的供應問題。

在中國市場中，iPhone 13的優勢則更加明顯，由於華爲不再推出5G旗艦手機，其餘三家尚未在高端市場中拿下更多份額，此消彼長之下，iPhone 13的銷售勢頭比去年iPhone 12表現更好，根據Counterpoint Research報告，蘋果在2021年10月成爲中國市場中最大的智能手機廠商，這也是自2015年12月以來的首次，數據顯示，在iPhone 13系列的推動下，蘋果的銷售額環比大漲46%。

Counterpoint研究總監Tarun Pathak表示，過去的華爲在中國高端市場中佔據較大份額，但隨著禁令實施，蘋果憑借強大的品牌資産，從華爲所遺留下來的高端市場空白中獲得了最大收益。如果不是因爲Pro版本遭遇短缺問題，蘋果還能實現更高的增長。

OPPO——錯失機會者

談起OPPO，我們往往將這家Logo主色調爲綠的手機廠商與Logo主色調爲藍色的vivo放在一起，合稱爲OV或藍綠廠，背後原因是兩家廠商在進入智能手機時代後採取了相近的産品策略，著重發力線下市場。

根據Counterpoint Research的報告，OPPO在2021年1月首次成爲中國第一大智能手機品牌。其在1月的市場份額達到了21%，當月銷售額環比增長33%，同比增長26%。

開年就取得了如此煇煌的戰績，按常理推測，OPPO會繼續乘勝追擊擴大戰果，但讓人大跌眼鏡的是，這家剛登頂的手機廠商在將近一年的時間裡反而出現了倒退。

研究機搆的報告顯示，OPPO在2021年1月之後，其市場份額就一直低於vivo，尤其是在第二季度，vivo大幅領先OPPO，這可能也是近幾年當中兩家廠商差距最大的一次。

這其中可能有自身孵化的新品牌realme分走了一部分中端市場的原因，但最重要還是其在高端市場中的馬前失蹄，上半年的Find X3系列沒有取得令人滿意的銷量，下半年更是沒有半代旗艦來挽回頹勢，導致其白白錯失了高端市場。

不過目前OPPO手機的總出貨量依舊在不斷增長中，如果2022年上半年OPPO能夠推出有較強競爭力的旗艦機，其市場份額就有望再度回升。

vivo——抓住機遇者

盡管國産頭部手機廠商都從華爲遺留下來的市場中受益，但vivo可能是其中最大的贏家，憑借著關鍵零部件的穩定供應、優化的産品組合和強大的分銷網絡成功登頂國內市場。

報告顯示，2021年第二季度，vivo憑借23%的市場份額成爲國內最大手機廠商，並在隨後一直保持領先，直到10月才被蘋果取代，隨著蘋果旺季即將結束，vivo有非常大的概率繼續保持第一。

這其中不得不提的就是vivo在高端市場中的突破，根據數據，受vivo X70 Pro強勁推動，vivo在500-599美元價格區間的市場份額已從2020年9月的10%上升至2021年9月的20%，這也是目前在華爲後第二個打入高端市場的手機廠商。

而優化後的産品組合也爲vivo持續增長提供了助力，vivo目前穩定疊代的S系列專注於 2000-3500元的中端市場，而X系列專注於3500元及以上的高端市場，走量的Y系列則專攻於1999元以下的廉價市場，産品線明晰而不混亂，與OPPO相比優勢明顯。

vivo進行這樣的産品分類並提高其平均售價（ASP），加之以高端産品競爭力穩定提升，幫助其成爲了華爲之後的最大國産手機廠商。

小米——缺乏遠見者

小米作爲一家互聯網廠商，在線上市場中擁有著其他廠商都無可比擬的優勢，但在2021年全年的中國手機市場中，它卻沒有取得預想中的成功。

Counterpoint數據顯示，2021年2月，小米手機全球市場份額達到13%，成爲中國第一大手機廠商。2021年6月，小米超越三星和蘋果，首次成爲全球第一大智能手機品牌。2021 年 該月小米銷售額環比增長 26%，成爲當月增長最快的品牌。

小米能取得如此耀眼的成績，一方面是積極拓展華爲遺留下來的空白市場，如中國、歐洲、中東和非洲，另一方面則是蘋果進入傳統意義上的淡季，三星遭遇越南工廠疫情影響的停産，再加之國內618的電商活動，成功幫助這個年輕品牌登上王座。

但這樣的優異表現並沒能保持下去，數據顯示，全球智能手機市場在2021年第三季度環比增長6%，但同比下降6%，出貨量爲3.42億部，其中小米在2021年第三季度出貨量爲4440萬台，同比下降5%，環比下降15%。

而國內市場中小米遭受的打擊更加猛烈，CINNO Research中國智能手機市場月度監測數據顯示，9月國産廠商智能手機銷量比較8月環比都有不同程度的下降，但同比都有明顯的增加，衹有小米同比環比均大幅度下跌，從第三跌落至第五。

小米在最新的季度財報電話會議中也提到，全球範圍內小米經歷了持續的SoC短缺，此前其主要出貨量增長來源於4G智能手機，尤其是售價300美元以下的智能手機，而在第三季度時，4G SoC持續缺貨導致了其目前面臨的窘境。

9月之後，小米在國內僅推出了小米Civi以及Redmi Note 11系列，上半年的老機型依舊是下班年的出貨主力，在“雙十一”來臨之際，小米無奈衹能通過大幅度降價來提振銷量，不能預見下半年缺芯日益嚴重的它迎來了一次滑鐵盧。

榮耀——自詡繼承者

在國內市場中，榮耀實現了最強勁的反彈，榮耀終端有限公司CEO趙明援引榮耀市場研究中心的數據稱，9月榮耀國內市場份額已經達到 16.2%，即將重回曾經的巔峰時期，此前一度降至3%。

Counterpoint數據顯示，榮耀是2021年第三季度增長最快的品牌，銷量環比增長 96%，跑贏市場。該品牌自6月起強勢回歸，市場份額幾乎翻了一番，從2021年Q2的7.7%增至2021年Q3的14.7%。

分析指出，榮耀投資了30多家分銷商和零售商，迅速恢複了線下和線上的銷售渠道。盡管産品組合精簡，但其支持5G的中高端榮耀50系列和支持4G的榮耀X20迅速成爲暢銷産品，而Magic 3的推出也進一步豐富榮耀的産品組合。

不過這樣煇煌的成功，原因卻並非來自榮耀手機産品的本身。

榮耀生於華爲，自然就和華爲脫離不了關係，迄今爲止榮耀發佈的所有手機産品，都有著華爲的影子，甚至於部分手機就是就是簡單換殼，再加上營銷上刻意與華爲靠攏，營造出一種榮耀即是華爲手機替代品的錯覺。

實際上，榮耀確實快速填補了華爲空出來的中端市場，但在高端期間上，仍然和其他廠商有著較大的差距，雖然榮耀CEO趙明一再強調榮耀未來就是要與蘋果競爭，做出比肩蘋果、超越蘋果的産品，榮耀Magic3和華爲Mate50毫無關系，但兩款手機的外觀相似程度非常高，不難猜測是爲了填補部分Mate系列的市場。

但是高端市場從來都不適用中端市場的考量，尤其是在5000元以上的旗艦手機中，讓産品說話才是硬道理，高端的口碑絕非一朝一夕之功，需要數年的品牌塑造以及産品打磨，目前來看，榮耀還尚未達到華爲曾經的水平。

縱觀整個2021年的中國手機市場，是經歷疫情後的一次反彈增長，得益於5G網絡的鋪設，國內手機市場比國外更快恢複元氣，幾乎所有手機廠商都有不同幅度的增長，是相對安適的一年。

但隨著短暫增量的堦段結束，國內市場又變爲了競爭最激烈的存量市場，在這片紅海當中，TOP5廠商將會迎來一場更激烈的廝殺，而2021年底就已初見端倪。

究竟鹿死誰手，衹待日後見證了。