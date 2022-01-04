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恒大集團：海花島已投入3500億元 正積極整改

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
恒大集團深陷債務危機。澎湃新聞
恒大集團深陷債務危機。澎湃新聞

1月3日晚間，恒大童世界集團針對公司海花島39棟建築被拆一事作出回應。集團表示，2021年12月30日，儋州市綜合行政執法局給恒大下發了海花島39棟建築《行政處罰（限期拆除）決定書》，該決定書僅針對位於2號島的2-14-1地塊39棟樓，不涉及海花島其它地塊，也就是不涉及60567戶已收樓業主及628戶未收樓業主的地塊和樓房。恒大方面將按照決定書的指引，積極溝通、妥善處理。經過六年多的建設，海花島已累計投入約人民幣810億元，約新台幣3500億元。

據澎湃新聞，《行政處罰（限期拆除）決定書》指，位於儋州市白馬井鎮海花島2號島三（六）期項目共建設39棟樓，總建築面積43萬4941.46平方公尺，因違法取得的規劃許可證已被撤銷、項目存在違反大陸城鄉規劃法第四十條之規定情形，依據規定，現責令該公司在10日內自行拆除上述違法建築物。如逾期不拆除，執法局將依法組織拆除。

海花島項目是恒大集團在海南投資開發的重大項目。據報導，2010年10月14日，儋州市政府通過招商引資與恒大集團簽訂了《海南省儋州市白馬井填海項目投資開發框架協議》；2012年8月30日，大陸國家海洋局組織專家對《儋州市白馬井海花島旅遊綜合體區域建設用海規劃海洋環境影響專題》進行評審；2012年12月3日，大陸國家海洋局海洋環境保護司出具了《關於對儋州市白馬井海花島旅遊綜合體區域建設用海規劃海洋環境影響專題篇章審查意見的函》；2012年12月14日，大陸國家海洋局批覆了《儋州市白馬井海花島旅遊綜合體區域建設用海規劃》；截至2013年8月28日，恒大取得了全部《海域使用權證書》；自2015年起，恒大陸續通過公開招拍掛方式取得土地使用權，並開始開發建設。經過六年多的建設，海花島已累計投入約人民幣810億元，約新台幣3500億元。

恒大童世界集團表示，2017年以來，恒大方面根據環保、海洋督察對海花島提出的海洋生態修復、涵管橋整改等要求，正在堅定不移、不折不扣地積極整改。

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