新船訂單 大陸市占率第一

據統計，2021年全球成交新船訂單量為1846艘4573萬修正總噸（CGT）。其中，中國承接965艘2280萬CGT，以近50%的市場占有率位居世界第一；韓國承接403艘1735萬CGT，38%的市場占有率居世界第二。中通社報導，全球造船和航運市場權威研究分析機構—英國克拉克森研究公司1月2日發佈了上述初步統計數據。據了解，隨著2021年以來海運運費的暴漲，集裝箱船訂單量比2020年增長了10倍以上，而中國憑借強勁的競爭力，承接了50%以上的集裝箱船訂單。

另一方面，受新冠肺炎疫情蔓延以及時隔10年再次到來的造船業「超級周期」等因素影響，2021年韓國造船業的新船訂單一反常態，大多集中在了上半年，因此在接單量上一直領先於中國，但這種情況在9月份逆轉。去年9月，中國船企承接的新船訂單達195萬修正總噸（75艘），超過韓國船企的91萬修正總噸（14艘），位居全球第一。