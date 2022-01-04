長江國家文化公園建設 啟動

大陸國家文化公園建設工作領導小組近日印發通知，部署啟動長江國家文化公園建設，要求各相關部門和地區結合實際抓好貫徹落實。

新華社報導，在國家文化公園建設工作領導小組的統籌指導下，長城、大運河、長征、黃河國家文化公園建設取得顯著成效。一批標誌性建設項目相繼實施，沿線文物和文化資源家底不斷夯實，保護狀況持續改善，展覽展示水平極大提升，宣傳教育功能已日益彰顯。

長江是中國第一大河流，與黃河一起並稱為中華民族的母親河。長江在中華文明的起源發展中發揮了極為重要的作用，是中華文明多元一體格局的標誌性象徵，很大程度上豐富了中華文明的文化多樣性，「江河互濟」構建了中華民族共有的精神家園。

建設長江國家文化公園，充分激活長江豐富的歷史文化資源，系統闡發長江文化的精神內涵，深入挖掘長江文化的時代價值，做大做強中華文化重要標誌，延續歷史文脈、堅定文化自信，進一步提升中華文化標識的傳播度和影響力，具有重大而深遠的意義。

長江國家文化公園的建設範圍綜合考慮長江幹流區域和長江經濟帶區域，涉及上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、貴州、雲南、西藏、青海13個省區市。下一步，國家文化公園建設工作領導小組將繼續加強統籌協調，制定建設實施方案和建設保護規劃，指導相關省份編制分省份規劃，形成佈局合理、特色鮮明、功能啣接、開放共享的建設格局，確保長江國家文化公園建設推進。