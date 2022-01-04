RCEP生效 浙閩深化經貿合作

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）1月1日正式生效。浙閩兩地多措深化與RCEP成員國經貿合作。

中新社報導，「浙江省落實區域全面經濟夥伴關係協定三年行動計劃（2022-2024）」（下稱「行動計劃」）日前發佈，其中提及相關目標：到2024年，浙江省與其他RCEP成員國貨物貿易總額力爭達到浙江全省總額的28%，承接其他RCEP成員國服務外包執行額突破30億美元；對其他RCEP成員國投資設立企業累計達到2400家以上，中方投資額400億美元；實際利用其他RCEP成員國外資累計突破35億美元。

「行動計劃」提出8方面21項重點任務與舉措，例如在「促進服務貿易發展」方面，浙江將推進落實服務貿易准入前國民待遇和負面清單管理制度，加大製造業研發、航空物流、教育等重點領域開放力度，並加強與其他RCEP成員國數字領域合作，高標準舉辦全球數字貿易博覽會，打造全球數字貿易中心。

在「培育貿易新業態新模式」方面，浙江將培育跨境電商進口交易平台、展貿平台、供應鏈平台和促進服務平台等新業態，探索跨境電商轉口貿易等新模式，同時以海外智慧物流平台建設為依託，加快和優化在其他RCEP成員國的海外倉佈局。

在福建，隨著RCEP正式生效，一份份RCEP原產地證書相繼出爐，助力「福建製造」加速開拓國際市場。

目前，東盟（東協）已超過歐盟與美國成為福建第一大進口來源地和出口地，東盟、日韓已成為與福建雙向投資的熱點區域。官方數據顯示，2021年前9個月，在RCEP生效實施的良好預期下，福建省與其他RCEP成員國貿易逆新冠肺炎疫情大幅增長，進出口貿易總額4707.8億元，同比增長30.8%。

福建各地海關正加強對RCEP原產地規則和關稅減讓政策的研究，幫助企業用好用足進出口享惠政策，縮短簽證時長和企業辦證時限，助力福建農產。