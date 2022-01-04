RCEP生效 福建盼吸引青年僑商

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）的生效實施有望成為福建深化產業合作、推動市場開放、穩定產業鏈供應鏈、促進區域發展的重要引擎。福建省商務廳副廳長黃德智近日受訪時表示，歡迎廣大青年僑商多回福建考察，共尋商機，共謀發展。

中新社報導，作為中國著名僑鄉，福建與RCEP成員國特別是東南亞國家地緣相近、人緣相親、交流交往源遠流長，RCEP成員國多是閩籍華僑華人主要聚集地。僑商僑企如何融入RCEP共謀發展？引起僑商的關切。

中國—東盟（東協）商務理事會執行理事長許寧寧認為，福建可以發揮僑商的信息優勢、渠道優勢以及橋樑優勢，推動與世界各國的對接，在融入RCEP中擴大開放成果。

近年來，福建與RCEP成員國經貿交流合作日益密切。官方數據顯示，截至2020年底，福建企業在柬埔寨、馬來西亞、越南和印尼共設8個境外經貿合作園區，入駐企業20多家，累計投資額6.4億美元。2010年到2020年，福建共備案對RCEP成員國投資項目539個，中方協議投資額合計82.1億美元，占全省的20.4%。

2021年前9個月，在RCEP生效實施的良好預期下，福建與RCEP成員國貿易逆疫情大幅增長，進出口總額同比增長30.8%，高於全省進出口平均增幅。

世界福建青年聯合總會會長吳文侯表示，在RCEP生效實施、全球最大自由貿易區正式啟航的新機遇下，新生代僑商可以獲取更大的發展空間。

福建2021年5月已出台全面對接RCEP行動計畫，重點圍繞RCEP各國關稅減讓、原產地、服務貿易開放等規則，從貨物貿易、招商引資、閩商出海、絲路電商等十個方面提出28條行動計劃，引導支持企業抓住RCEP生效的有利契機，擴大優勢產品出口和有競爭力的產品進口。

印尼青年僑商、福建和代貿易有限公司總經理蔡志雄表示，關稅問題一直困擾一些企業家，關稅過高會導致產品沒有競爭力，而優惠關稅待遇可以使優質產品更容易銷往RCEP成員國。他將與客戶共同研究RCEP生效下更有優勢的產品類目，讓更多的廠家、商家開拓印尼市場。

菲律賓菲華商聯總會理事長林育慶認為，RCEP對區域範圍內各國均是重大利好，也將給菲中兩國帶來更多商機，消費市場空間更加廣闊，貿易合作潛力巨大，市場開放程度提高，貿易投資更為便利和自由。