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福建推清潔能源 核、風電加速度

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸首個百萬千瓦級海上風電場-廣東省陽江市沙扒鎮南面海域，總裝機容量170萬千瓦，每年可為粵港澳大灣區提供約47億千瓦時的清潔電能，滿足約200萬戶家庭年用電量。（中新社）
大陸首個百萬千瓦級海上風電場-廣東省陽江市沙扒鎮南面海域，總裝機容量170萬千瓦，每年可為粵港澳大灣區提供約47億千瓦時的清潔電能，滿足約200萬戶家庭年用電量。（中新社）

福建省近年發揮區位優勢，加快發展核、風、光、氣等清潔能源，大力優化調整能源結構。除福建福清核電6號機組新年伊始併網成功，開始向電網送出第一度電。2021年12月29日，福建平潭大練24萬千瓦海上風電項目也實現全容量併網，標誌著行業公認大陸國內建設難度最大的海上風電項目建成投產。 　　

中新社報導，核電、風電建設在福建跑出「加速度」，推動福建加快建成清潔能源強省。作為少煤缺油省份，福建一次能源自給率僅為30%，在加快生態文明建設的新形勢下，保障長期增長的能源電力供給，只能依託清潔能源。

報導稱，穩定、清潔、低碳、無汙染的核電，成為福建加快建成清潔能源強省的著力點。2012年12月28日，寧德核電站1號機組首次併網，實現福建核電零的突破。2016年7月、2017年9月，寧德核電一期和福清核電一期各4台機組全部投產。 　

隨著日前福清核電6號機組即將投入商業運營，福建建成投產的核電機組將達10台，總裝機容量將突破千萬千瓦。同時，福建在建核電機組容量全國第一，漳州核電一期2台機組計劃「十四五」投入商運；寧德核電5、6號機組項目前期工作已完成，具備核准條件。　

清潔可再生的風力發電也快速發展，開啟福建海上風電新時代。2016年7月，東南沿海第一個海上風電場—莆田平海灣海上風電場一期項目建成投產。2020年7月，亞太地區單機容量最大的10兆瓦海上風電機組在福清興化灣二期項目併網發電。

國家電網福建供電公司總經理蔡鴻賢稱，受「狹管效應」和季風氣候影響，台灣海峽擁有豐富風能資源。經初步探明，福建陸地風能資源總儲量4131萬千瓦，居全國前列，技術可開發利用裝機容量773萬千瓦，海上技術可開發容量575萬千瓦。

官方數據顯示，十三五期間福建風電裝機由176萬千瓦發展到486.2萬千瓦，其中海上風電累計併網76萬千瓦。隨著一批重點項目加快推進，十四五末福建海上風電有望併網超500萬千瓦。

除核電、風電加速領跑外，福建也加快建設「用水做的大型蓄電池」抽水蓄能電站，推進閩粵聯網工程等建設，建構更「堅強」電網。

2021年12月27日，寧德市周寧抽水蓄能電站2號機組首次併網成功。該電站總裝機容量120萬千瓦，年發電量12億千瓦時，每年可減少電網煤炭消耗量約20.79萬噸、二氧化碳41.58萬噸。同時，福州市永泰抽水蓄能電站也在加快建設。

福建 核電 標誌

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