大陸房市新年走向 專家預期三、四月後穩定轉好

新的一年大陸房市走向如何？業界人士及專家認為，調控壓制的情況已經過了，「現在要開始慢慢放手」，但短期內市場仍受調控、房企暴雷、疫情等因素的影響，預估3、4月將轉變為好的表現，甚至今年會穩定微漲。至於開發商未來兩到三個月仍會遭遇暴雷問題，但過了這個點後，「暴雷的企業會愈來愈少」。

江蘇博思堂博視界總經理李樹來指出，從2020年開始，大陸加強了各城市的管控力度，原先過熱的部分城市，大陸當局在土地供應端進行了一些管控，包括改變土地販賣的方式、管控土地出讓金，以及交易端、融資端各個供應端都進行管控，這種管控在去年上半年非常頻繁，也影響了購房者購買的預期。

而大部分開發商不拿地，加上企業暴雷，影響購房者對整個房地產的信心指數，所以有些城市已經出現大規模降價，進一步加劇很多購房者的購買決策行為，綜合表現到市場就非常冷淡。

他並指出，目前大陸房貸速度的加快必然會改善市場，但不會一蹴而就，由於當下整體發展仍受其他因素影響，比如疫情、加大房地產稅試點範圍等，現在很多事情懸而未決，購房者對未來的預期依然會制約購買和周期變化，短期是正在改善的路上，「但一下子恢復到之前很熱的水準還是需要時間去沉澱和轉化的。」

李樹來說，2、3月之後很多事情會比較明確，第一，銀行的金融政策會更寬鬆，新的一年銀行放款的額度、速度將進一步提升；第二，企業在新的一年可能會有一些新的發展目標，會慢慢帶動土地、市場熱度，同時，房地產稅若盡快明確，能降低購房者的負面心理，房地產若還未頒布，購房者敏感性也沒那麼高了，因此上半年有望往更好的方向轉化。

不過，他強調，仍然存在分化現象。大陸房地產市場不會再像前十年一樣快速發展，「房住不炒」的主基調是最基本的綱要，過熱、過冷官方都會做「行政干預」來實現穩房價、穩地價，未來市場的波動是小幅度波動，不會波動明顯。

大陸房地產專家蔡為民也認為，目前市場已經過了政策高發期，信號已經出現：貸款時間縮短，從6個月以上變成2個月、貸款利率回落；上海等城市正放寬落戶門檻，一切信號都表明壓制的情形已經過去，「現在要開始慢慢放手」。

蔡為民強調，現在大陸政府的引爆，是有意而為之，以恒大為例，恒大基本上是靠銀行借貸來維持擴張，再以這樣的模式開發項目、繼續蓋房就會出大事，因此，從政府的角度而言，開發商這種無序擴張的發展，必然要制止。