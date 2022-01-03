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中國移動A股上市 敲定1月5日掛牌

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國移動將在上交所IPO。取自騰訊網
中國移動將在上交所IPO。取自騰訊網

中國大陸三大電信商之一的中國移動，正式敲定將於5日在上海證券交易所上市掛牌並開始交易。據已公告的發行安排，中國移動本次發行價為每股57.58元（人民幣，下同），募資金額最高有望達560億元，上市後市值上看1.18兆元（約新台幣5.15兆元）。

據中國移動3日公告，公司股票將於2022年1月5日在上海證券交易所上市。

在此之前，中國移動上月敲定回歸A股IPO後，於去年12月22日起進行線上、線下申購。

根據發行安排，中國移動本次發行股數為8.457億股，約佔發行後公司已發行股份總數的比例為3.97%，發行價每股57.58元，對應的市盈率為12倍，若承銷商行駛超額配售選擇權，發行總股數將擴大至9億7,255.5萬股。

以此換算，中國移動此次IPO募資金額最高約達560億元，成為近10年來規模最大的A股IPO；在此之前，於2010年7月在上交所掛的中國農業銀行，以685.5億元的募資金額，創下史上最高紀錄。

去年八月，同為大陸電信三雄之一的中國電信，也完成了回歸A股上市計畫，當時估計募資額為542億元。

財報顯示，2021年上半年，中國移動營收達4,436億元，淨利潤591億元，按截至2021年6月底12個月的盈利數據計算，中國移動的股東權益報酬率（ROE）高達9.65%，較中國聯通和中國電信分別高出5.34個百分點和2.9個百分點。

截至2021年6月，中國移動行動客戶數9.46億戶，大陸市占率為58.42%，在三雄中高居第一，5G資費客戶數達2.51億戶，規模全球第一。

IPO 上海 人民幣

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