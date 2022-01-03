恒大海花島現況曝光 停牌預告有「內幕消息」

中國恒大3日無預警在港交所停牌後，稍早公告原因是「待公司刊發一份載有內幕消息的公告」，是否與海南海花島項目違建或債務問題有關受到關注。值得注意的是，陸媒也於同日披露拆除風波中的海花島現況，所在地有多個爛尾建築，或處於毛胚屋狀態，停工已久。

據中國恒大3日在港交所刊發的公告，應公司的要求，公司的股份將由2022年1月3日上午9時正起，於香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣，有待公司刊發一份載有內幕消息的公告。

在此之前，恒大旗下於海南的海花島旅遊項目中，因39棟違建住宅樓被限期10日拆除，引發熱議，但對此恒大僅回應稱，正在對消息進行核實，未有進一步表述。

除此之外，深陷債務危機的恒大集團，董事局主席許家印去年12月31日，仍繼續在新年致詞中給全員加油，當日恒大官方公眾號還表示，全中國大陸100多個建案迎來「保質保量地向業主集中交付」的重要時刻，強調相信只要上下一心，再接再厲，就一定能讓公司恢復銷售、恢復經營、還清債務。

許家印還在去年12月底召開的復工復產保交樓例會上說，絕不允許恒大任何一個人躺平，必須全力衝刺。

另據每日經濟新聞報導，位於儋州市海花島2號島的39棟涉違建住宅大樓現場，目前並未張貼類似拆除通知之類的公示，所在地有許多大樓還處於毛胚、爛尾狀態，3日上午陸續有塔式起重機在現場作業，且工地暫未封閉，因此消息曝光後，有許多遊客過來參觀。