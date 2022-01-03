快訊

北市Omicron旅館群聚傳播 2例境外「改判本土個案」

直播／今本土+0 無死亡病例 境外25例、美國就占15例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恒大海花島現況曝光 停牌預告有「內幕消息」

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
海花島2號島多地仍處於毛胚、爛尾狀態，現場可見鋼筋和雜草。每日經濟新聞
海花島2號島多地仍處於毛胚、爛尾狀態，現場可見鋼筋和雜草。每日經濟新聞

中國恒大3日無預警在港交所停牌後，稍早公告原因是「待公司刊發一份載有內幕消息的公告」，是否與海南海花島項目違建或債務問題有關受到關注。值得注意的是，陸媒也於同日披露拆除風波中的海花島現況，所在地有多個爛尾建築，或處於毛胚屋狀態，停工已久。

據中國恒大3日在港交所刊發的公告，應公司的要求，公司的股份將由2022年1月3日上午9時正起，於香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣，有待公司刊發一份載有內幕消息的公告。

在此之前，恒大旗下於海南的海花島旅遊項目中，因39棟違建住宅樓被限期10日拆除，引發熱議，但對此恒大僅回應稱，正在對消息進行核實，未有進一步表述。

除此之外，深陷債務危機的恒大集團，董事局主席許家印去年12月31日，仍繼續在新年致詞中給全員加油，當日恒大官方公眾號還表示，全中國大陸100多個建案迎來「保質保量地向業主集中交付」的重要時刻，強調相信只要上下一心，再接再厲，就一定能讓公司恢復銷售、恢復經營、還清債務。

許家印還在去年12月底召開的復工復產保交樓例會上說，絕不允許恒大任何一個人躺平，必須全力衝刺。

另據每日經濟新聞報導，位於儋州市海花島2號島的39棟涉違建住宅大樓現場，目前並未張貼類似拆除通知之類的公示，所在地有許多大樓還處於毛胚、爛尾狀態，3日上午陸續有塔式起重機在現場作業，且工地暫未封閉，因此消息曝光後，有許多遊客過來參觀。

據報導，海花島是一個人工島，由1號、2號、3號三個島組成，因恒大未批先築，被儋州市判定為違規建築，這才有了上述限期拆除的行政書。當地房仲透露，由於爭議，其實相關項目已經停工很久了，「海花島不光2號島有爛尾樓，3號島也有1棟，現在那裡的業主一直不敢裝修。」

中國恒大集團的停牌公告。取自港交所
中國恒大集團的停牌公告。取自港交所
中國恒大旗下人工島旅遊項目上的建案，3日上午仍有塔式起重機作業。每日經濟新聞
中國恒大旗下人工島旅遊項目上的建案，3日上午仍有塔式起重機作業。每日經濟新聞

恒大 債務危機 違建

延伸閱讀

旗下海南人工島剛爆違建 中國恒大又突公告停牌

海南免稅店銷售額 去年破600億

恒大雪上加霜 海花島39棟樓列違建

雪上加霜 恒大海花島39棟樓涉違建遭責令拆除

相關新聞

恒大海花島現況曝光 停牌預告有「內幕消息」

中國恒大3日無預警在港交所停牌後，稍早公告原因是「待公司刊發一份載有內幕消息的公告」，是否與海南海花島項目違建或債務問題...

Innisfree中國大撤店 縮減量近8成

深受年輕人喜愛的南韓美妝品牌Innisfree（悅詩風吟），擬在2022年進一步優化中國大陸市場布局，削減門市至140家...

旗下海南人工島剛爆違建 中國恒大又突公告停牌

在旗下海南人工島項目，剛被爆出39處建築違建後，據香港交易所訊息，中國恒大3日突公告在港交所暫停交易，目前暫未披露停牌原...

善用新媒體營運宣傳 桂港台僑青年收穫多

騰訊短視頻（短片）直播運營南寧東盟（東協）營運中心基地，舉行桂港台僑青年新媒體力量交流分享會，桂港台僑青年學員們紛紛表示...

報告：去年中國大陸100大城市新盤價升幅 創7年新低

中指研究院今日發報告，指2021年中國大陸百城新建住宅價格累計上漲2.44%，屬近7年低位，並較2020年收窄1.02個...

商湯科技飆漲30% 市值破2000億港幣

曾因美國制裁影響IPO計畫的中國大陸AI公司商湯科技，3日迎來上市後第三個交易日，鄰近午盤股價暴漲超過30%，報每股港幣7....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。