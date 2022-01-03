善用新媒體營運宣傳 桂港台僑青年收穫多

騰訊短視頻（短片）直播運營南寧東盟（東協）營運中心基地，舉行桂港台僑青年新媒體力量交流分享會，桂港台僑青年學員們紛紛表示，此次培訓收穫滿滿，受益匪淺，尤其是短片製作的技能和技巧得到了極大提高，為未來開展新媒體營運、宣傳等工作打下基礎。

南寧台商協會副會長、海峽兩岸公共事務協會廣西代表林大為說：「在未來的日子，我們共同參與、共同打造，讓廣西走出去，讓世界走進來的新互聯世界」，共同攜手，共建數位生態。

騰訊短視頻直播運營南寧東盟運營中心主要圍繞短片直播產業需求，搭建相應的載體空間、軟硬體設施和創業創新服務平台，形成具有一定規模的短片產業集群和「短片+直播+達人+電商」的產業生態。

廣西騰海傳媒董事長鄧良慧表示，以南寧為中心，立足廣西，放眼東協，專注於港澳台僑文化交流的新型文化傳媒企業，依托企鵝新媒體學堂（廣西東協）、騰訊眾創空間（桂林）優質資源，給廣大客戶提供多賽道、跨平台的國際化、立體化、個性化的推廣服務方案，為廣西的海內外文化交流發展提供強有力的支持。

香港駐廣西聯絡處主任王卓然指出，香港在創新科技的布局和方向十分明確，而新媒體力量是互聯網創新的新力量，再結合其他創新科技發展，各位桂、港、台、僑青年或者企業家應延續青年敢於創新創業學習新時代模式，發揮並應用數位媒體力量，定必可以在桂港以至大灣區內有非常大的發展空間，前途無可限量。

培訓一開始，講師首先介紹了短片營運傳播，以及營運技巧等專業內容，讓學員們學到了許多新理念。

講師黃金麗帶領學員們學習了如何構思劇本、腳本，如何利用鏡頭刻畫人物，如何以鏡頭為基本單位，將故事情節內容劃分出不同的景別、角度、鏡頭關係，以及短片後期製作等方面的技巧。