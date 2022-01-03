快訊

北市Omicron旅館群聚傳播 2例境外「改判本土個案」

直播／今本土+0 無死亡病例 境外25例、美國就占15例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

善用新媒體營運宣傳 桂港台僑青年收穫多

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
南寧台商協會副會長、海峽兩岸公共事務協會廣西代表林大為。廣西騰海傳媒
南寧台商協會副會長、海峽兩岸公共事務協會廣西代表林大為。廣西騰海傳媒

騰訊短視頻（短片）直播運營南寧東盟（東協）營運中心基地，舉行桂港台僑青年新媒體力量交流分享會，桂港台僑青年學員們紛紛表示，此次培訓收穫滿滿，受益匪淺，尤其是短片製作的技能和技巧得到了極大提高，為未來開展新媒體營運、宣傳等工作打下基礎。

南寧台商協會副會長、海峽兩岸公共事務協會廣西代表林大為說：「在未來的日子，我們共同參與、共同打造，讓廣西走出去，讓世界走進來的新互聯世界」，共同攜手，共建數位生態。

騰訊短視頻直播運營南寧東盟運營中心主要圍繞短片直播產業需求，搭建相應的載體空間、軟硬體設施和創業創新服務平台，形成具有一定規模的短片產業集群和「短片+直播+達人+電商」的產業生態。

廣西騰海傳媒董事長鄧良慧表示，以南寧為中心，立足廣西，放眼東協，專注於港澳台僑文化交流的新型文化傳媒企業，依托企鵝新媒體學堂（廣西東協）、騰訊眾創空間（桂林）優質資源，給廣大客戶提供多賽道、跨平台的國際化、立體化、個性化的推廣服務方案，為廣西的海內外文化交流發展提供強有力的支持。

香港駐廣西聯絡處主任王卓然指出，香港在創新科技的布局和方向十分明確，而新媒體力量是互聯網創新的新力量，再結合其他創新科技發展，各位桂、港、台、僑青年或者企業家應延續青年敢於創新創業學習新時代模式，發揮並應用數位媒體力量，定必可以在桂港以至大灣區內有非常大的發展空間，前途無可限量。

培訓一開始，講師首先介紹了短片營運傳播，以及營運技巧等專業內容，讓學員們學到了許多新理念。

講師黃金麗帶領學員們學習了如何構思劇本、腳本，如何利用鏡頭刻畫人物，如何以鏡頭為基本單位，將故事情節內容劃分出不同的景別、角度、鏡頭關係，以及短片後期製作等方面的技巧。

培訓結束後，基地運營主體邁晟董事長何小明，帶領眾人參觀基地，包括廣西14個地級市特產展廳，正在火熱直播的直播間、路演廳、調音室等。

騰訊短視頻直播運營南寧東盟營運中心基地，舉行桂港台僑青年新媒體力量交流分享會。廣西騰海傳媒
騰訊短視頻直播運營南寧東盟營運中心基地，舉行桂港台僑青年新媒體力量交流分享會。廣西騰海傳媒

直播 青年 新媒體

延伸閱讀

廣西迎RCEP 成立企業服務中心

廣西防疫遊街示眾／官媒：違程序正義 外媒：文革陰魂

廣西驚見「文革式防疫」 違規4嫌遭強押遊街示眾

廣西梧州至樂業高速公路 開建

相關新聞

恒大海花島現況曝光 停牌預告有「內幕消息」

中國恒大3日無預警在港交所停牌後，稍早公告原因是「待公司刊發一份載有內幕消息的公告」，是否與海南海花島項目違建或債務問題...

Innisfree中國大撤店 縮減量近8成

深受年輕人喜愛的南韓美妝品牌Innisfree（悅詩風吟），擬在2022年進一步優化中國大陸市場布局，削減門市至140家...

旗下海南人工島剛爆違建 中國恒大又突公告停牌

在旗下海南人工島項目，剛被爆出39處建築違建後，據香港交易所訊息，中國恒大3日突公告在港交所暫停交易，目前暫未披露停牌原...

善用新媒體營運宣傳 桂港台僑青年收穫多

騰訊短視頻（短片）直播運營南寧東盟（東協）營運中心基地，舉行桂港台僑青年新媒體力量交流分享會，桂港台僑青年學員們紛紛表示...

報告：去年中國大陸100大城市新盤價升幅 創7年新低

中指研究院今日發報告，指2021年中國大陸百城新建住宅價格累計上漲2.44%，屬近7年低位，並較2020年收窄1.02個...

商湯科技飆漲30% 市值破2000億港幣

曾因美國制裁影響IPO計畫的中國大陸AI公司商湯科技，3日迎來上市後第三個交易日，鄰近午盤股價暴漲超過30%，報每股港幣7....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。