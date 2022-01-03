快訊

妙計或作弊？ 西安封城12天的「社會面清零」是什麼

離奇命案！3人同訪南投古道 1人吊死邊坡另2人行蹤成謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

報告：去年中國大陸100大城市新盤價升幅 創7年新低

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中指院表示，去年中國大陸100大城市新盤價升幅創7年新低。路透
中指院表示，去年中國大陸100大城市新盤價升幅創7年新低。路透

中指研究院今日發報告，指2021年中國大陸百城新建住宅價格累計上漲2.44%，屬近7年低位，並較2020年收窄1.02個百分點；百城二手住宅價格累計上漲3.27%。中指院認為短期樓市調控政策或已見底，但市場情緒低迷，銷售仍需時改善。

中指院在微信公眾號刊登的報告顯示，12月份，百城新建住宅平均價格為每平方米16180元(人民幣‧下同)，按月跌0.02%，延續跌勢；按年上漲2.44%，升幅較11月收窄0.28個百分點。

二手住宅方面，百城二手住宅平均價格為每平方米15999元，按月跌0.09%，跌幅較11月擴大0.01個百分點；按年上漲3.27%，升幅較11月收窄0.39個百分點。

展望2022年，中指院認為短期樓市調控政策或已見底，在堅持房住不炒定位、實現三穩目標下，各地方政府預計將進一步落實因城施策，部分市場降溫過快的城市或將加快扶持類政策的發布。但短期而言，市場情緒依然低迷，銷售改善仍需時間。

報告稱，「保交樓、保民生、保穩定」也將是2022年中國大陸房地產工作的重點，政府和房企或將積極探索行業發展的新模式，進一步促進房地產業良性循環和健康發展。

據中國證券網，中指研究院去年12月31日發布《2021年中國房地產銷售額百億企業研究》，2021年，共計158家房企銷售額破百億元人民幣，千億房企維持在41家；這158家房企銷售額平均增速為4.2%，權益銷售額共計10萬億元，市場份額約55.1%。其中銷售額300億元-500億元陣營企業增速較高，其餘各陣營企業增速同比均有所放緩。

銷售額百強房企門檻值330.8億元，較上年下降0.7%。從公佈年度銷售目標的32家代表企業來看，2021年房企銷售目標完成率總體明顯低於去年，均值為90.1%。其中，綠城、華潤、濱江、正榮、越秀、大發等企業的銷售目標完成率在100%以上，大部分企業沒有完成年度目標任務。

房地產 人民幣 公眾號

延伸閱讀

香港新一屆立法會90位議員今宣誓 林鄭月娥監誓

和碩鋪路 昆山大招工

造車新勢力 小鵬排第一

元旦假期 大陸旅遊市場平穩

相關新聞

旗下海南人工島剛爆違建 中國恒大又突公告停牌

在旗下海南人工島項目，剛被爆出39處建築違建後，據香港交易所訊息，中國恒大3日突公告在港交所暫停交易，目前暫未披露停牌原...

Innisfree中國大撤店 縮減量近8成

深受年輕人喜愛的南韓美妝品牌Innisfree（悅詩風吟），擬在2022年進一步優化中國大陸市場布局，削減門市至140家...

報告：去年中國大陸100大城市新盤價升幅 創7年新低

中指研究院今日發報告，指2021年中國大陸百城新建住宅價格累計上漲2.44%，屬近7年低位，並較2020年收窄1.02個...

商湯科技飆漲30% 市值破2000億港幣

曾因美國制裁影響IPO計畫的中國大陸AI公司商湯科技，3日迎來上市後第三個交易日，鄰近午盤股價暴漲超過30%，報每股港幣7....

教育雙減 京滬發布補習指導價：網上半小時不多於95元

中國大陸實施雙減政策，要求補教業轉型為非營利，隨後陸續端出官方定價標準。上海與北京最新發布指導價，網上課程最高每半小時收...

中國大陸今起預售春運車票 官方估旅客年增28.5%

中國大陸民眾今日起，可預購今年春運火車票。中國大陸當局預計，由本月17日至下月25日、共40天的春運，全中國大陸鐵路發送旅客2億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。