中國恒大又停牌 海南人工島剛爆違建

在旗下海南人工島項目，剛被爆出39處建築違建後，據香港交易所訊息，中國恒大3日突公告在港交所暫停交易，目前暫未披露停牌原因。

去年10月4日，身陷債務危機的中國恒大，也曾在港交所暫時停牌，並傳出要將旗下恒大物業股權售予廣東地產商合生創展，但後來破局。

在此之前，中國恒大近日被爆出旗下恒大童世界集團有限公司，下轄在海南省儋州市海灣區域的人工島旅遊項目，有39處建築被裁定為違建，需在10日內拆除。

不過，去年12月26日，恒大集團董事局主席許家印才主持召開復工復產保交樓周例會，強調在極其困難的情況下，集團全體透過幾個月努力拚搏，復工復產保交樓工作初顯成效。

許家印當時說，「這個月還剩最後5天，我們必須全力衝刺，確保完成本月交樓3.9萬套的目標」，絕不允許任何一個人躺平。

截至2021年12月31日，中國恒大股價報港幣1.59元，市值港幣209.95億元