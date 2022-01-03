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中國大陸今起預售春運車票 官方估旅客年增28.5%

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中國大陸今起預售春運車票，官方估旅客年增28.5%。新華社
中國大陸今起預售春運車票，官方估旅客年增28.5%。新華社

中國大陸民眾今日起，可預購今年春運火車票。中國大陸當局預計，由本月17日至下月25日、共40天的春運，全中國大陸鐵路發送旅客2億8千萬人次，按年增長28.5%。

為適應疫情防控條件下的旅客出遊規律，中國大陸鐵路部門發布一系列措施，包括票務網站售票服務時間延長、提供24小時網上退票服務、將候補購票最遲截止時間，由開車前6小時調整為2小時等。

另自本月10日起，全中國大陸鐵路將實施新的列車運行圖，增開旅客列車96對及貨物列車65對，以優化列車開行結構，進一步提升客貨運輸能力。

據香港電台報導，中國大陸鐵路部門亦採取多項疫情防控措施，包括在售票時嚴控列車載客率，在有條件的列車實行分散售票；引導旅客有序分散進站候車，嚴格按照地方政府要求做好體溫及健康碼檢測，嚴防不符合乘車要求的旅客進站上車。此外，加強站內及車廂廣播宣傳，按規定預留隔離席位，一旦發現涉及疫情的旅客，進行科學有序的處置工作。

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