網路加持 老字號引領「新國潮」

在消費升級的大趨勢下，大陸「國潮」之風興起，激活中國傳統文化，也為老字號企業提供契機，不少中華老字號企業在風口「趕潮」。在數位化與電商等賦能下，浙江的老字號企業亦通過消費洞察、新品創新，將傳統與現代結合，積蓄消費升級新動力。

中新社報導，數據顯示，已有超過200餘家中華老字號品牌入駐抖音電商平台。浙江省老字號企業協會副秘書長曾方榮說，愈來愈多的老字號企業參與到「新國潮」中，成為其中一分子，老字號企業的一些創新舉措，甚至引領了「新國潮」。

2018年，中華老字號五芳齋重新剪輯了五芳齋1989年的紀錄片，影片播放量很快到達千萬量級。此後每一年，五芳齋都推出「奇奇怪怪」「反差萌」的廣告，在年輕群體中實現「破圈」。

「五芳齋的創新都是基於對傳統文化的深度挖掘，以及公司戰略的深度理解。」浙江五芳齋實業股份有限公司副總經理徐煒說，從「網紅」到「長紅」，關鍵還在於公司文化和戰略規畫。

「對老字號企業而言，一時的火出圈，是機遇，亦是挑戰。國潮只是一波給老字號企業機會的消費浪潮。」在張小泉股份有限公司董事總經理夏乾良看來，在國潮趨勢下，消費者願意去嘗試老字號的產品，這是老字號企業的機會，但真正能讓消費者留下來，實現復購和口碑傳播的基礎還是在產品本身。

曾方榮表示，如果「出圈」機遇與老字號品牌內涵不够「兼容」，就容易「熱得快冷得也快」，所以老字號企業要權衡企業自身戰略、實力以及投入產出等因素。

在「90後」消費者王薇看來，消費者天然地對老字號品牌有好感度，當老字號企業擺脫歷史枷鎖，以更貼近當下的方式接近消費者，消費者是願意買單的。

快400歲的張小泉打造了形象IP「泉叔」，不但刷微博、拍抖音，還會寫小紅書，以多維觸角布局社交媒體矩陣渠道，這些新潮玩法也賦予了張小泉新的生命力。