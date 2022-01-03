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黑龍江省種大豆 將增千萬畝

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

黑龍江省有關部門近日披露，為優化種植結構，增強重要農產品供應保障能力，2022年黑龍江省將增加大豆種植面積1000萬畝。

新華社報導，「2021年中央農村工作會議」提出，大力擴大大豆和油料生產。黑龍江省是中國大陸優質大豆的主產區，也是重要的大豆生產和供給基地，種植面積和產量均居中國大陸首位。

當前，正值東北新季大豆購銷期，大豆上市後，價格呈現走高之勢。黑龍江省巴彥縣興隆鎮種糧大戶孫波2021年種2000畝大豆，收穫大豆在院子裏堆成「小山」。孫波說，大豆價格從剛上市時每斤人民幣2元7角多漲到了現在的每斤3元左右。

黑龍江省海倫市有「中國優質大豆之鄉」之稱，海倫市糧食局局長陳英健表示，2021年海倫市大豆面積245萬畝，大豆價格高有利於農民增收，讓農民感受到實實在在的好處，提高了2022年種植大豆積極性。

黑龍江 農民

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