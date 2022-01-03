陸首個氫能園區 德陽開建

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
已建成的100千瓦等級氫燃料電池供能系統、撬裝式加氫系統。圖／本報四川德陽傳真
已建成的100千瓦等級氫燃料電池供能系統、撬裝式加氫系統。圖／本報四川德陽傳真

大陸首個以氫能為核心的綜合智能園區，近日在東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司（簡稱「東方鍋爐」）德陽製造基地啟動建設。當天，集團首台氫能重卡也交付使用。

東方鍋爐相關負責人介紹，東方鍋爐德陽基地將在日常運輸業務中，開展氫能重卡運營示範，通過提供市內短途、跨市長途等多場景運輸路線，充分驗證氫燃料電池系統的穩定性和可靠性。

據悉，大陸首個以氫能為核心的綜合智能園區，是該公司氫能技術的「集大成之作」。園區將採用東方鍋爐自主研發的垃圾及光伏直接製氫技術、高密度儲運氫技術、分散式能源系統、低能耗加氫裝置，使用搭載東方電氣先進燃料電池系統技術的氫能重卡，將氫能與可再生能源結合，通過氫能在交通領域的利用，實現深度「脫碳」。

以分散式光伏發電、製氫、儲氫、加氫，和氫能重卡物流車應用等示範專案為依託的氫能綜合智能園區，是東方鍋爐打造氫能物流車應用生態新模式的探索，也是將自主研發氫能技術成果向產業轉化的標誌性示範項目。該項目的正式啟動，對德陽打造氫能經濟示範區域具有重大意義，同時也將為打造氫能產業常態化運行、可複製式推廣的商業模式，提供有力支撐。

標誌 再生能源

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