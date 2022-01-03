上海港吞吐量 連12年冠全球
上海國際港務集團1月1日披露，去年上海港集裝箱吞吐量突破4700萬標準箱，已連續12年位居全球第一。
新華社報導，剛剛過去的2021年，全球航運業經受疫情巨大衝擊，貨物滯港、流轉不暢、突發不斷、成本高企困擾著全球航運業。在重重挑戰下，上海港集裝箱吞吐量實現逆勢上揚，在2020年完成4350萬標準箱的集裝箱吞吐量基礎上，進一步實現大幅跨越，躍升至4700萬標準箱。上海港不僅蟬聯全球第一，也為保障全球物流供應鏈暢通做出貢獻。
上海港集裝箱運輸結構進一步優化。最新數據顯示：2021年，上海港完成的4700萬標準箱吞吐量中，外貿集裝箱吞吐量超過3200萬標準箱，同比增長約3%；內貿集裝箱吞吐量超過630萬標準箱，與去年同期相比增長約2.3%。上海港國際中轉樞紐地位進一步凸顯。據統計，2021年，上海港國際中轉箱吞吐量首破600萬標準箱，同比增長約13.4%。
疫情之下，全球航運業仍在經歷深度調整，上海港正在加快數位化轉型，通過大數據極致挖掘，提高港口作業潛能，重塑生產模式，為產業供應鏈保穩保暢進行更多探索實踐。
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