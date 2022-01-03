海關添助力 陸企搶搭RCEP快車

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）元旦生效當天，上海振華重工（集團）股份有限公司作為上海關區首家經海關核准出口商，在企業端自主出具了上海關區首票RCEP項下原產地聲明，為兩台出口緬甸的橋吊辦好了「經濟護照」。

新華社報導，作為世界港口集裝箱起重機和海洋工程裝備製造領域的龍頭企業，振華重工的出口市場遍及全球100多個國家和地區，每年要辦理出口原產地證書超過200份，貨值超過13億美元。

「過去，我們需要逐票向海關申請辦理出口原產地證明。借助『RCEP快車』成為核准出口商後，我們在企業端就可以自主開具聲明，通關效率更快，出口競爭力進一步提升。」劉成雲說。

據上海海關關稅處處長施敏表示，為確保RCEP有效落地，海關總署近期推出「『區域全面經濟夥伴協定』項下進出口貨物原產地管理辦法」和「海關經核准出口商管理辦法」，在原產地規則、原產地證明、進口貨物通關享惠程序、出口貨物簽證程序等方面予以明確規定。經核准出口商，可對其出口或者生產的具備協定項下原產資格的貨物自主開具原產地聲明，而不用再向海關申請，為企業享受RCEP政策紅利提供更加便捷通道。

設立於上海浦東的巴斯夫（中國）有限公司近日出口一批化工產品，憑藉上海海關簽發的原產地證書，有望以「零關稅」進入東協市場。經綜合測算，RCEP生效實施後，其每票出口平均可減免稅近1.6萬元人民幣。

位於上海金山區的上海精發實業股份有限公司，1月1日，拿到上海海關頒發的RCEP優惠原產地證明。上海精發實業股份有限公司董事長助理陳致帆說：「以前，由於中國與日本沒有簽署自由貿易協定，我們出口無紡布到日本關稅額很高。搭乘『RCEP快車』後，這一局面有望改變。」

以其最新一批對日出口的無紡布為例，以前到日本的進口稅率是4.3%，RCEP生效實施後，憑藉原產地證明，進口稅率直接降為0，這批無紡布預計可享受關稅優惠超過1700美元，有助於提升在日本市場的競爭力。據測算，RCEP生效實施後，上海精發實業出口產品一年可在相關進口國享受關稅減免超過200萬美元。