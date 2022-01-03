30多家台企 扎根龍文區

步入2022年，張素慧依然看好閩南月子市場的發展。2019年，張素慧作為福建省引進的台灣高層次人才，出任漳州憙玥會月子中心運營長。憙玥會月子中心位於漳州市龍文區藍田經濟開發區，從設計建造、設施配備、人員培訓到運營管理，來自台中的張素慧都傾注了不少心血。

中新社報導，「台灣月子產業發展比較早，整個管理體系相對成熟。」張素慧從台灣第一家月子中心落成就開始執業，至今從事母嬰護理和月子產業已有二十多年了。

正是看好閩南月子市場，張素慧堅定選擇到漳州發展，「漳州作為閩南城市，有著悠久的月子傳統；隨著時代的發展，新生代寶媽對於健康坐月子和科學育兒的需求越來越迫切，而本地市場在專業月子機構這塊還處於剛剛起步階段。」張素慧認為，台灣月子產業發展的許多經驗和做法非常適合在漳州推廣。

對於漳州月子產業的未來，張素慧充滿信心。她表示，希望帶動更多專業人才來漳州，將月子中心打造成為閩台乃至海峽兩岸孕育文化交流的平台。

同是在藍田經濟開發區，漳州國峰精機有限公司總經理陳勝裕也信心滿滿，「公司是台灣桃園本廠以外的第一家旗艦分廠，專業生產針織大圓機，成立21年來業績逐年上升。」陳勝裕也是龍文區台商投資企業聯誼會會長。

來自台北的陳勝裕是接力父輩產業的「台商二代」。由於父親年齡增長，他前些年便從廈門來到漳州幫父親打理企業，並把太太和小孩也帶來了。

漳州國峰精機有限公司已是針織大圓機生產的代表性企業之一。陳勝裕表示，未來將主動對設備進行研發升級改造，讓企業的產品精密度更高些、更智慧化些，幫助客戶更好地應對市場變化。

當地官方數據顯示，截至目前，30多家台資企業扎根龍文區，涉及針織機械、食品、傳統武術、朱子文化等兩岸交流合作領域。