海南免稅店銷售額 去年破600億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
新年伊始海南離島免稅購物人氣旺，圖為顧客在中免集團海口日月廣場免稅店選購化妝品。（中新社）
新年伊始海南離島免稅購物人氣旺，圖為顧客在中免集團海口日月廣場免稅店選購化妝品。（中新社）

海南省商務廳2022年1月1日發布數據顯示，2021年海南10家離島免稅店總銷售額601.73億元（人民幣，下同），同比增長84%。其中，離島免稅店當年免稅銷售額504.9億元，同比增長83%；免稅購物人數967.66萬人次，同比增長73%；免稅購買件數5349.25萬件，同比增長71%。

中新社報導，海南省商務廳表示，海南離島免稅購物2021年呈現免稅銷售快速增長、品牌更加豐富、購物環境優化、營銷方式多樣、購物便利性提升、風險防控持續加強等特點。

開設首店、全球首發……2021年，眾多國際品牌積極布局海南離島免稅市場，推動海南免稅品品牌、品種、價格與國際「三同步」。目前，海南離島免稅經營主體共5家，免稅店經營面積達22萬平方公尺，各免稅門店品牌數量超過720個，品種上由香化產品占主導，增加更多首飾、手錶、箱包、服裝、電子產品品牌。

2021年，海南離島免稅購物新增了「郵寄送達」和「返島提取」兩種提貨方式，提升了旅客購買酒水、箱包等大件商品的積極性。

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