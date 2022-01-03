元旦假期 大陸旅遊市場平穩

據大陸文化和旅遊部數據中心統計，今年元旦假期中國大陸國內旅遊市場平穩，以短途遊、城市周邊遊為主要出遊方向，各地景區景點在做好疫情防控不放鬆的同時，開展一系列主題活動，讓遊客在豐富的體驗中喜迎新年。

另據中國國家鐵路集團有限公司1月2日消息，2022年鐵路春運自1月17日開始，2月25日結束，共40天，大陸全國鐵路預計發送旅客2.8億人次，與去年同期相比增長28.5%。按照火車票提前15天發售的安排，2022年1月3日，鐵路部門將開始發售2022年春運火車票。

大陸國鐵集團運輸部負責人表示，2022年鐵路春運將面臨疫情精準防控、北京冬奧運輸保障等多重挑戰。鐵路部門將統籌春運和冬奧運輸保障，做好春運各項工作。

據央視新聞客戶端2日消息，隨著北京冬奧會的臨近，中國大陸各地掀起了全民冬季運動的熱潮。在貴陽市花溪區的非遺集市上，20名花溪苗綉技藝傳承人與30名來自市區的青少年用自己的一針一線繡製了以「秀美花溪迎冬奧，非遺苗綉添華章」為主題的十公尺長卷，將傳統技藝代代相傳。

在嚴格執行疫情防控要求下，黑龍江伊春冰雪文創園里，由當地18名林業工人打造以「激情冬奧」為主題的雪雕群恢宏壯觀，來自省內外的遊客被獨特的冰雕雪雕吸引，紛紛拿出手機拍照留念。

大陸文化和旅遊部提醒遊客，出發前要提前查詢旅遊景區開放、門票預約措施，合理規劃旅遊線路和時間。盡量避開熱門景區和出行高峰時段，不前往中、高風險地區所在地市旅遊。

大陸交通運輸部路網中心消息稱，元旦首日中國大陸高速流量3248.37萬輛，較前日下降。今年元旦假期，中國大陸各地天氣總體較好，適合交通出行。但受疫情防控形勢等總體因素影響以及部分地區降雪、大霧等天氣影響，民眾的出行意願有所下降。