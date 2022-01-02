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香港海關關長：正準備與中國大陸通關工作

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港海關關長何珮珊（左）表示，海關在準備香港未來與大陸開關的大量工作。香港電台
香港海關關長何珮珊（左）表示，海關在準備香港未來與大陸開關的大量工作。香港電台

香港海關關長何珮珊表示，海關在準備香港未來與大陸開關的大量工作。她說，由於很多旅客口岸已有兩年無開，之前派往支援貨運查驗工作的人員，亦會再調回旅客口岸，包括在人手配置、查驗設備和培訓等亦要作準備。

據香港電台，何珮珊在節目《舊日的足跡》表示，由於現時不少旅客口岸關閉，海上走私情況亦有所增加，每次走私貨量亦很大，以至檢獲走私貨物總值及貨量經常破紀錄。她提到，現時最多的走私貨物是凍肉，另外亦包括新電子產品，例如新款手機等，當中國大陸有需求，就會有走私風險。

對於近年有海關人員於執行反走私行動時殉職，何珮珊表示，海關早前亦已作內部檢討，包括在人手配置及裝備上作改善，例如船上會有更好設備，當出現情況時，船上人員會較容易找到出口。

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