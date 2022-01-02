陸學者：兩岸經貿合作不能成「台獨」提款機

遠東集團在陸投資企業日前遭大陸官方開罰新台幣20億元，隨後遠東集團董事長徐旭東在媒體發文表態，引起兩岸關注。中國社科院台灣研究所副研究員謝楠近日發表署名文章稱，兩岸經貿合作應成為兩岸走向統一的「驅動器」，而不是某些別有用心的人謀「獨」甚至挺「獨」的「提款機」。

大陸環球時報刊出謝楠文章指，當前台海局勢正在發生深刻變化，外部干涉勢力打「台灣牌」的頻度強度不斷上升、民進黨當局謀「獨」挑釁動作越來越大，大陸遏獨促統的力度也越來越大，社會上對於如何推進兩岸統一的討論也愈發熱烈和多元化。對於兩岸經貿合作在兩岸關係發展與「最終統一」過程中應扮演什麼樣的角色、發揮什麼樣的作用，大陸方面的認識也在不斷深化拓展。

他表示，從現在情況看，兩岸長期分離使得實現完全統一、兩岸實現心靈契合呈現為一個較長的過程，兩岸可能需要在較長時間的複雜互動中最終走向融合。而在這個過程中，經貿合作無疑扮演著基礎性角色。

他並指，一是為兩岸人員往來交流創造良好環境，新冠疫情爆發前，已有數百萬台灣民眾來過大陸，更有相當多的台胞定居大陸。二是為兩岸合作創設一系列機制和平台，兩岸兩會簽署的若干合作協議至今仍在發揮積極作用，兩岸企業家紫金山峰會等民間平台也依然在兩岸互動中發揮重要作用。三是為兩岸走向統一奠定堅實的經濟基礎，兩岸經貿合作持續深化有助於形成兩岸共同市場，可牽引、促進兩岸治理體系加速融合。可以說，兩岸經貿合作不斷深化是兩岸融合發展與最終統一的必要條件。

謝楠稱，在反「獨」促統進入到新階段時，兩岸經貿合作的具體內涵、路徑與功能也應做出必要調整。兩岸經貿合作的主體是兩岸同胞，兩岸經貿合作紅利的享有者也應該是兩岸同胞。那些意圖破壞兩岸和平穩定、妄圖將台灣分裂出去的「台獨」分子，根本沒有權利和資格享受兩岸經貿合作的紅利。尤其是兩岸經貿合作與一般的雙邊經貿合作具有顯著不同，兩岸經貿合作關係並不完全對等，大陸對台開放力度遠高於台灣對大陸開放力度，陸資入島受到的嚴苛限制就是一種最明顯的體現。

他認為，兩岸經貿合作應成為兩岸走向統一的「驅動器」，而不是某些別有用心的人謀獨甚至挺獨的「提款機」。從這個角度上講，精準打擊支持「台獨」分裂勢力的台商台企，確保兩岸經貿合作紅利用途合法合規、流向合情合理，是兩岸經貿合作深化的應有之義。大陸期待兩岸經貿合作能夠持續深化，能夠在反獨促統中扮演更加積極的角色，進而能夠為兩岸融合發展與統一發揮更大作用。