快訊

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

白天休息太多，晚上又無法休息？哈佛教授教簡單做對一事緩解失眠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸「福清核電」6號機組首次併網 送出第一度電

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸「福清核電」6號機組首次併網成功。央視新聞
大陸「福清核電」6號機組首次併網成功。央視新聞

大陸央視報導，2022年1月1日22時35分，大陸自主三代核電華龍一號迎來新年開門紅，中核集團「福清核電」6號機組首次併網成功，開始向電網送出第一度電，成為全球第三台、大陸第二台華龍一號併網發電機組。

據報導，經現場確認，各項技術指標均符合設計要求，機組狀態良好，為後續正式投入商業運行奠定堅實基礎。

報導稱，華龍一號是當前核電市場接受度最高的三代核電機型之一。目前，華龍一號全球首堆福清核電5號機組、華龍一號海外首堆巴基斯坦卡拉奇2號機組已於2021年先後投入商運。

每台華龍一號機組裝機容量116.1萬千瓦，年發電能力近100億度，能夠滿足中等發達國家100萬人口的年度生產和生活用電需求。相當於每年減少標準煤消耗312萬噸、減少二氧化碳排放816萬噸，相當於植樹造林7000多萬棵，對優化中國大陸能源結構、推動綠色低碳發展，助力實現碳達峰、碳中和目標具有重要意義。

核電 碳排放

延伸閱讀

西安封控十日 本輪確診病例已逾1500例

香港染Omicron空少違規外食釀2初確 恐造成社區傳播

香港國泰航空斥機組人員違規引爆疫情 2人停職

港府農曆年前 將要求進餐廳、戲院民眾至少打1針疫苗

相關新聞

RCEP上路 簽發158 份原產地證書

「區域全面經濟夥伴協定」（ＲＣＥＰ）昨天正式啓航。當天，中國貿促會及地方機構簽發首批一百五十八份ＲＣＥＰ原產地證書，涉及...

大陸「福清核電」6號機組首次併網 送出第一度電

大陸央視報導，2022年1月1日22時35分，大陸自主三代核電華龍一號迎來新年開門紅，中核集團「福清核電」6號機組首次併...

人行元旦釋利多 兩項直達工具接續轉換挺小微融資

中國人民銀行今（1）日發布，自1日起實施普惠小微企業「貸款延期支持工具」和普惠小微企業「信用貸款支持計劃」兩項直達工具接...

陸學者：兩岸經貿合作不能成「台獨」提款機

遠東集團在陸投資企業日前遭大陸官方開罰新台幣20億元，隨後遠東集團董事長徐旭東在媒體發文表態，引起兩岸關注。中國社科院台...

專家：布局國外 搞懂規則

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效後，大陸商務部入庫律師、北京高文律師事務所合夥人管健指，對企業切身相關的就是市場准入...

房產政策 祭出穩字訣

2021年恐是大陸房地產行業煎熬的一年。一方面大陸官方房地產調控趨嚴，一方面恒大出現債務違約與流動性危機後，大陸房企便與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。