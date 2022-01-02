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大陸「福清核電」6號機組首次併網 送出第一度電
大陸央視報導，2022年1月1日22時35分，大陸自主三代核電華龍一號迎來新年開門紅，中核集團「福清核電」6號機組首次併網成功，開始向電網送出第一度電，成為全球第三台、大陸第二台華龍一號併網發電機組。
據報導，經現場確認，各項技術指標均符合設計要求，機組狀態良好，為後續正式投入商業運行奠定堅實基礎。
報導稱，華龍一號是當前核電市場接受度最高的三代核電機型之一。目前，華龍一號全球首堆福清核電5號機組、華龍一號海外首堆巴基斯坦卡拉奇2號機組已於2021年先後投入商運。
每台華龍一號機組裝機容量116.1萬千瓦，年發電能力近100億度，能夠滿足中等發達國家100萬人口的年度生產和生活用電需求。相當於每年減少標準煤消耗312萬噸、減少二氧化碳排放816萬噸，相當於植樹造林7000多萬棵，對優化中國大陸能源結構、推動綠色低碳發展，助力實現碳達峰、碳中和目標具有重要意義。
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