不畏缺晶片 陸造車新勢力「蔚小理」2021年交付量逾倍

大陸造車新勢力「蔚小理」（蔚來、小鵬與理想）1日公布其2021年全年汽車交付量，其中蔚來全年交付9萬1429台，年增109.1%；理想交付9萬491輛，年增177.4%；小鵬則交付9萬8155台勁增2.6倍，穩居「蔚小理」銷量冠軍。

蔚來汽車2021年共交付9萬1429輛汽車，年增109.1%，連續兩年翻倍。截至2021年12月的三個月內交付了2萬5034輛汽車，年增44.3%，實現連續七季正增長；12月交付1萬489輛汽車，年增49.7％。截至2021年12月31日，ES8、ES6和EC6的累計交付量達到16萬7070輛。

此外，蔚來也表示已在全球建成換電站778座，新建超充樁和目的地充電樁共計4582根；全面提供靈活換電服務；在全球市場方面，蔚來發布挪威戰略，正式以全體系落地的方式進入挪威市場。

理想汽車2021年總交付量9萬491輛，年增177.4%。截至2021年12月的三個月內交付了3萬5221輛汽車，年增143.5%。在2021年12月交付了1萬4087輛汽車，年增130％。

小鵬汽車2021年12月總交付量1萬6000台，年增181%。2021年全年總交付量達9萬8155台，為2020年的3.6倍。第4季累計交付量達41,751台，較上月增長63%，年增222%，穩居「蔚小理」冠軍。

事實上，在過去一個月，「蔚小理」銷量絲毫不受晶片短缺影響，去年11月銷售皆超過萬輛。而小鵬汽車仍是銷量常勝軍。展望2022年，機構分析稱，伴隨晶片短缺影響減弱，新能源汽車市場高景氣度持續、繼續穩定快速增長幾乎已成行業共識。