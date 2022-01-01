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人行元旦釋利多 兩項直達工具接續轉換挺小微融資

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
中國人民銀行今（1）日發布，自1日起實施普惠小微企業「貸款延期支持工具」和普惠小微企業「信用貸款支持計劃」兩項直達工具接續轉換。圖源：網易新聞
中國人民銀行今（1）日發布，自1日起實施普惠小微企業「貸款延期支持工具」和普惠小微企業「信用貸款支持計劃」兩項直達工具接續轉換。圖源：網易新聞

中國人民銀行今（1）日發布，自1日起實施普惠小微企業「貸款延期支持工具」和普惠小微企業「信用貸款支持計劃」兩項直達工具接續轉換，加大對小微企業融資支持力度 。

兩項直達工具一是將普惠小微企業貸款延期支持工具，轉換為普惠小微貸款支持工具。金融機構與企業按市場化原則自主協商貸款還本付息。從2022年起到2023年6月底，人民銀行按照地方法人銀行普惠小微貸款餘額增量的1%提供資金，按季操作，鼓勵持續增加普惠小微貸款。

二是從2022年起，將普惠小微企業信用貸款支持計劃併入支農支小再貸款管理。原來用於支持普惠小微信用貸款的人民幣4,000億元再貸款額度可以滾動使用，必要時可再進一步增加再貸款額度。

同時，符合條件的地方法人銀行發放普惠小微信用貸款，可向人民銀行申請支農支小再貸款優惠資金支持。

人行強調，將充分發揮好持續轉換的市場化工具牽引帶動作用，建立正向激勵機制，引導地方法人銀行自主決策、自擔風險擴大包括信用貸款在內的普惠小微貸款投放，加大對小微企業、小微企業主和個體工商戶的支持力度，持續推動普惠小微貸款增量、降價、擴面，助力穩企業保就業，促進穩定宏觀經濟大盤。

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