大陸知名房企碧桂園求生存 「歸零」迎房產下半場

根據陸媒「華爾街見聞」報導，大陸知名地產商「碧桂園」集團31日在內部發文，宣布新一輪的組織架構調整。將原有106個區域公司調整、合併成65個。這被視為碧桂園踏上「歸零」的轉型之路。

報導指出，碧桂園「挑揀」區域，留存那些市場效能較高的區域，即強區對周邊區域進行合併，例如川西區域併入川中區域、冀北區域併入北京區域等，川南區域、成都區域則被整合成新的四川區域。

隨著區域調整，人員變動也就不可避免。一些被併區域的總裁到新區域當起副手，例如說川中區域總裁曾冉的職位未變，原川西區域總裁宋盼則改任新的川中區域執行總裁。

報導表示，碧桂園2020年也曾進行過一次大合併，將近70個區域縮減為55個。但隨著疫情後一輪三四線市場爆發，碧桂園又把區域拆分成100多個。這次合併被視為2020年路線的回歸，同時代表戰略思維的轉向。

一位碧桂園內部人士指出，之前碧桂園區域公司調整、裂變是為了「精細深耕」，但隨著去年下半年以來市場行情發生劇烈變化，碧桂園也要主動變陣。而此前碧桂園總裁莫斌曾在內部會議上說，「要用歸零的思維，檢討我們這個組織還有沒有可以進一步提升效率的機會。」

回顧2021年下半年，大陸房地產市場銷售萎靡，房企銷售增速大幅下跌，碧桂園的主陣地—三四線城市更回調加劇，包括東莞、惠州等在內的城市今年前11個月成交面積年比下降超30%。據統計，2021全年碧桂園銷售人民幣7,588億元，年比去年的7,493億元僅增不到百億元。也沒有完成內部8,000億元的目標。

在市場大幅萎縮下，僅僅依憑開發銷售難以支持碧桂園的增長，因此「歸零」思維下，尋求多元化、科技化的新增長點成了新的方向。

「歸零」思維來自於2008年大陸房地產劇烈變動時期，當時萬科集團董事會主席郁亮提出「歸零」，重新制定了城市配套服務商戰略，踏上轉型之路。