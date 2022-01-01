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大陸單日新增新冠確診破200例 西安疫情依然膠著

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
西安在疫情中迎接2022年，為鼓勵封城下的市民，西安城牆景區12日31日在城牆東南角以燈光打出「再見2021 你好2022」、「萬眾一心抗疫情」、「守得雲開見月明」等字樣。新華社
西安在疫情中迎接2022年，為鼓勵封城下的市民，西安城牆景區12日31日在城牆東南角以燈光打出「再見2021 你好2022」、「萬眾一心抗疫情」、「守得雲開見月明」等字樣。新華社

據大陸國家衛健委通報，20201年12月31日，中國大陸報告新增確診病例231例。其中境外輸入病例56例，本土病例175例。當天本土病例分別為：陜西174例，均在西安；貴州1例，在銅仁。

自去年12月9日以來，西安在這波疫情中累計報告本土確診病例已達1,451例。

據中新社報導，陝西省衛健委副主任楊聯昌在31日下午舉行的疫情記者會中表示，從目前情況來看，最近幾天的大規模核酸篩查，檢出的陽性人數仍維持在高位，從社區檢出的病例還有一定比例，社區傳播風險依然存在。

楊聯昌說，「可以說，西安市本土疫情還處於膠著對壘的關鍵階段」。

儘管西安早前已進行過多輪核酸普篩，但在12月30日10時至31日10時完成的最近一輪1,180.54萬人核酸篩查中，依然檢出陽性病例77人。西安已於2021年12月31日下午3時啟動新一輪核酸普篩。

大陸財政部31日也宣布，緊急下撥陝西省新冠肺炎疫情防控補助資金人民幣5億元（約新台幣21.5億元），支持陝西省開展疫情防控相關工作。

截至2021年12月31日24時，中國大陸現有確診病例2,886例，其中重症病例15例，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬3,874人。

普篩 新冠肺炎

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