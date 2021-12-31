年底官宣大動作 寧德時代砸逾1千億擴產四川電池項目

全球動力電池龍頭寧德時代在年底宣布大手筆擴產。30日晚間，寧德時代發布公告指出，公司擬通過全資子公司四川時代新能源科技有限公司在四川省宜賓市三江新區內投資建設動力電池宜賓製造基地七至十期項目，項目總投資不超過人民幣240億元（約新台幣1058.4億元）。

澎湃新聞報導，與此同時，寧德時代30日發布的另一則公告顯示，公司與吉利旗下的浙江遠景汽配有限公司（簡稱浙江遠景）簽訂供貨框架協議，協議約定，寧德時代將在2022年至2026年期間向浙江遠景供應不低於57GWh的動力電池產品。

公告顯示，宜賓市擴產項目最終投資總額以實際投資為準，資金來源為企業自籌，各期預計自開工建設起不超過20個月，項目規畫用地面積約3200畝，最終以實際建設情況為準。

寧德時代表示，隨著大陸國內外新能源汽車市場的快速發展，動力電池產業的市場持續增長，該項目建設是為了進一步推動業務發展、滿足市場需求，本項目投資建設將增加公司資本開支和現金支出，但從長遠來看對公司業務布局和經營業績具有積極影響，符合公司全體股東的利益。

寧德時代相關負責人指出，宜賓擁有良好的交通基礎，項目竣工後物流時間將在三小時內，動力電池就能出現在成都或重慶的整車廠生產線上，且宜賓擁有充沛的水資源，可實現生產製造的減排要求，實現動力電池生命周期的碳中和。寧德時代也曾表示，四川是大陸西部汽車產業的重要基地，在汽車領域擁有廣闊的消費市場、雄厚的產業基礎及強大的技術創新能力。

近年來，寧德時代在四川宜賓的投資動作不斷，宜賓已成為該公司布局的十大電池生產基地之一。據該公司之前公告顯示，自2019年起與宜賓市陸續簽訂了四川時代動力電池一至六期項目，總投資約人民幣320億元，占地面積約3000畝，今年6月，宜賓基地一期項目正式投產。此次追加投資後，寧德時代宜賓生產基地的投資規模將達到人民幣560億元（約新台幣2469.6億元）。

據韓國市場研究機構SNE Research發布的最新數據顯示，大陸企業引領了電動汽車電池市場的增長。今年1到11月，寧德時代以31.8%的市占率穩居世界第一，比第二名的LG化學高出10個百分點。