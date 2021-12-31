再往下砍！大陸2022年新能源車補貼退坡30%

大陸新能源車消費市場震盪。大陸財政部等四部門31日發布通知指出，2022年新能源汽車補貼標準在2021年基礎上退坡30%，自2022年1月1日起實施。

大陸財政部官網發布的「2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知」（簡稱通知）並指出，2022年城市公車、道路客運、計程車（含網約車）、環衛、城市物流配送、郵政快遞、民航機場，以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，補貼標準在2021年基礎上退坡20%。

同時，「通知」強調，為保持大陸新能源汽車產業良好發展勢頭，綜合考慮新能源汽車產業發展規畫、市場銷售趨勢及企業平穩過渡等因素，2022年新能源汽車購置補貼政策於2022年12月31日終止，2022年12月31日之後上牌的車輛不再給予補貼。同時，繼續加大審核力度，做好以前年度推廣車輛的清算收尾工作。

此外，大陸商務部同日發布通知表示，「十四五」期間加大新能源汽車推廣應用，積極發展汽車後市場。

去年4月，大陸財政部等四部門就曾發布通知稱，新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底，原則上2020至2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%和30%。