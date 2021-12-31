防範金融風險 人行發布「宏觀審慎政策指引」

中國人民銀行（大陸央行）網站31日發布《宏觀審慎政策指引（試行）》，明確了大陸官方建立健全宏觀審慎政策框架的要素。

人行表示，發布《指引》是建立健全大陸宏觀審慎政策框架的重要舉措，有助於構建運行順暢的宏觀審慎治理機制，推動形成統籌協調的系統性金融風險防範化解體系，促進金融體系健康發展。

《指引》內容主要包括幾個要點，一是界定宏觀審慎政策相關概念，包括宏觀審慎政策框架、系統性金融風險、宏觀審慎管理工作機制等；二是闡述了宏觀審慎政策框架的主要內容，包括宏觀審慎政策目標、系統性金融風險評估、宏觀審慎政策工具、傳導機制和治理機制等；三是提出實施好宏觀審慎政策所需的支持保障和政策協調要求。

據人行有關部門負責人表示，宏觀審慎政策具備「宏觀、逆週期、防傳染」的視角，在防範化解系統性金融風險方面發揮關鍵作用，這是國際社會在反思2008年國際金融危機的廣泛共識和危機後主要經濟體的普遍實踐。近年來，主要國際組織就建立健全宏觀審慎政策框架發佈了一系列標準和最佳實踐，主要國家也先後構建了宏觀審慎政策框架。

此外，人行也指出，黨的十九大強調要「健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架」。制定出台《指引》是立足大陸實際狀況，結合國際經驗，落實黨中央、國務院健全宏觀審慎政策框架、防範化解系統性金融風險決策部署的重要舉措。