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陸央行頒布宏觀審慎政策指引 防範系統性金融風險

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸央行31日發布「宏觀審慎政策指引（試行）」，提高防範和化解系統性金融風險的能力。（圖／取自界面新聞）
大陸央行31日發布「宏觀審慎政策指引（試行）」，提高防範和化解系統性金融風險的能力。（圖／取自界面新聞）

為健全宏觀審慎政策框架，提高防範和化解系統性金融風險的能力，增強宏觀審慎政策透明度，中國人民銀行大陸央行）31日發布「宏觀審慎政策指引（試行）」（簡稱指引）。

澎湃新聞報導，大陸央行表示，發布「指引」是建立健全大陸宏觀審慎政策框架的重要舉措，有助於構建運行順暢的宏觀審慎治理機制，推動形成統籌協調的系統性金融風險防範化解體系，促進大陸金融體系健康發展。

「指引」明確了宏觀審慎政策目標，即防範系統性金融風險，尤其是防止系統性金融風險順週期累積，以及跨機構、跨行業、跨市場和跨境傳染，提高金融體系韌性和穩健性，降低金融危機發生的可能性和破壞性，促進金融體系的整體健康與穩定。

「指引」概述了宏觀審慎政策主要應對的系統性金融風險類別及監測評估機制，根據系統性金融風險的特徵，結合大陸實際並借鑒國際經驗，開發和儲備適用於大陸國情的一系列政策工具建立健全宏觀審慎政策工具箱；針對評估、辨別出的系統性金融風險，使用適當的宏觀審慎政策工具，以實現宏觀審慎政策目標。

據了解，系統性金融風險的監測重點包括宏觀槓桿率，大陸政府、企業和家庭部門的債務水準和償還能力，具有系統重要性影響和較強風險外溢性的金融機構、金融市場、金融產品和金融基礎設施等。

大陸央行相關部門負責人表示，下一步，央行將按照「指引」構建的整體框架，認真履行宏觀審慎管理牽頭職責，會同各相關部門，統籌好發展與安全的關係，結合宏觀審慎政策在大陸的具體實踐和情勢發展需要，不斷完善宏觀審慎政策框架，強化系統性金融風險監測、評估和預警，豐富和優化宏觀審慎政策工具，探索完善宏觀審慎政策治理機制，加強系統重要性金融機構和金融控股公司監管，做好宏觀審慎政策與其他政策的協調配合，推動宏觀審慎政策落地見效，切實提高大陸系統性金融風險防範化解能力。

金融風險 大陸央行 中國人民銀行

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