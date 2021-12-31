陸12月製造業PMI持續回升 小型企業壓力仍重

大陸國家統計局和物流與採購聯合會於31日發布12月中國製造業採購經理指數（PMI）為50.3，比上月上升0.2個百分點。分析指出，數據雖顯示中國經濟全面恢復態勢進一步明確，但需求收縮、小型企業困難問題仍突出。

從製造業PMI指數的5大構成項中，生產指數較上月回落0.6個百分點至51.4，保持在榮枯線之上；新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數、供貨商配送時間指數等4個構成項保持在榮枯線之下，但較上月均有上升，其中原材料庫存指數較上月上升1.5個百分點至49.2，新訂單指數較上月提升0.3個百分點至49.7，表示製造業需求有所改善。

在製造業PMI其他相關指標中，價格指數繼續回落。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為48.1和45.5，低於上月4.8和3.4個百分點，連續兩個月回落，均降至2020年5月以來低點。

而不同類型企業之間繼續分化。大、中型企業PMI均為51.3，分別高於上月1.1和0.1個百分點，景氣水平穩中有升。其中，新訂單指數分別為50.8和51.7，高於上月1.2和1.3個百分點，表明近期大、中型企業市場需求恢復加快。但小型企業PMI為46.5，比上月下降2.0個百分點，景氣水平依然偏弱，為疫情衝擊後經濟恢復階段的新低。

據陸媒「第一財經」報導，中國物流與採購聯合會特約分析師張立群分析，從12月PMI指數可看出中國經濟全面恢復的態勢進一步明確，其中價格類指數繼續明顯回落，表明保供穩價政策的綜合效果進一步顯現。不過，反映需求不足的企業佔比超過39%，需求收縮的問題仍比較突出。

張立群還說，小型企業PMI指數除購進價格外，均低於50；表明小型企業困難最突出。要著力增強擴大內需政策的綜合效果，盡快解決需求收縮的制約，積極改善企業特別是小微企業的宏觀經濟環境。

英大證券研究所所長鄭後成通過陸媒「財聯社」表示，12月小型企業製造業PMI繼續在榮枯線之下下探，且創2020年3月以來新低，分析主因仍受疫情反彈所致，預計後期在大陸官方財政政策與貨幣政策支持下，將能幫助中小微企業恢復發展。