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受監管影響 大陸10位科技富豪今年淨資產蒸發800億美元

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
彭博億萬富豪指數中，拼多多創始人黃崢的財富在今年損失的最多。中新社
彭博億萬富豪指數中，拼多多創始人黃崢的財富在今年損失的最多。中新社

在官方強力監管下，彭博億萬富豪指數顯示，今年大陸十位科技富豪總淨資產蒸發800億美元，將近他們總財富的四分之一。這是該指數從2012年追蹤以來，最大的年度跌幅。

據港媒明報報導，在這十位富豪之中，拼多多創始人黃崢的財富今年損失最多，達到429億美元，相當於個人財富的三分之二；其次為小米董事長雷軍，其財富今年損失145億美元；阿里巴巴創辦人馬雲財富則減少約126億美元。

滴滴創辦人程維今年經歷財富的大起大落年。今年滴滴6月赴美上市前的幾周，投資人搶購其股權，推動滴滴估值升至950億美元，程維持股價值也達到67億美元。但滴滴隨後遭到官方監管調查，並計劃從美國退市以來，滴滴股價已大跌超過60%，程維的財富也大降至17億美元。

字節跳動創始人張一鳴是今年罕見財富增長的科技富豪，增長了195億美元。分析指出，這是因為他讓字節跳動保持私人持股公司狀態，沒有受到股市動盪的影響。但今年5月，張一鳴宣布辭去字節跳動CEO，並於上月退出董事會。

字節跳動 拼多多 美國

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