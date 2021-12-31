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大陸央行貨幣政策委員估 明年經濟增長略高於5%

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中國人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦預估明年大陸經濟增長率將略高於5%。中新社
中國人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦預估明年大陸經濟增長率將略高於5%。中新社

大陸人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦在一場論壇上表示，2022年大陸經濟有望實現中速增長，全年增速略高於5%。2022年經濟增速呈現前低後高態勢，預計4月是經濟增長低位，9月是高點。

據新浪網報導，劉世錦是在由中央廣播電視總台粵港澳大灣區總部和南方財經全媒體集團聯合主辦、21世紀經濟報導承辦的「2021南方財經國際論壇」上作上述表示。

劉世錦表示，2021年大陸經濟總量有望達到110兆元，年增長8%左右。他坦承，這有2020年低基數的因素，也是大陸經濟發展和疫情防控保持全球領先地位的印證。

劉世錦也說，今年中國經濟復甦過程不錯，但9月出現明顯回落。他指出，目前中國經濟面臨一定下行壓力，各方很關注宏觀政策，但宏觀政策主要起到短期平衡穩定作用，不能抱以過高期望。

劉世錦指出，相較於短期宏觀政策，應該更關注中國大陸進入中速增長階段的結構性潛能，這是中國大陸實現較高增長的主要來源，預期明年大陸經濟在擴大內需、綠色轉型、科技創新等方面將有大量機會。

人民銀行

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