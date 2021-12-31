大陸12月製造業PMI為50.3 較前月上升0.2個百分點

大陸國家統計局31日公布，12月，中國製造業採購經理指數（PMI）為50.3，比前一個月上升0.2個百分點；非製造業商務活動指數為52.7，也比上月上升0.4個百分點。大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，12月製造業PMI、非製造業PMI及綜合PMI產出指數均位於擴張區間，顯示中國經濟總體保持恢復態勢，景氣水平平穩回升。

趙慶河指出， 隨著一系列保供穩價和助企紓困等穩定經濟發展政策力度加大，部分大宗商品價格回落明顯，企業成本壓力有所緩解，大陸製造業景氣水平連續兩個月回升。

大陸12月製造業PMI主要特點為生產保持擴張。當月生產指數達到51.4，雖比上月下降0.6個百分點，但仍高於臨界點，反映製造業生產繼續保持增長。其中，醫藥、通用設備、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數回升3.9個百分點及以上，生產活動有所加快；但紡織、石油煤炭及其他燃料加工等行業生產指數降至臨界點以下，生產活動有所放緩。

此外，需求也有所改善。當月新訂單指數為49.7，高於上月0.3個百分點，連續兩個月回升。從行業情況看，醫藥、汽車、計算機通信電子設備等行業新訂單指數繼續位於景氣區間，且高於製造業總體3.0個百分點以上，市場需求加快釋放；但紡織、木材加工及家具、非金屬礦物製品等行業景氣水平較低，增長動能偏弱。

與此同時，12月價格指數繼續回落。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為48.1和45.5，低於上月4.8和3.4個百分點，連續兩個月回落，均降至2020年5月份以來低點。

12月大陸非製造業PMI為52.7，比上月上升0.4個百分點，為連續四個月高於臨界點。趙慶河表示，大陸12月服務業恢復加快。服務業商務活動指數為52.0，比上月上升0.9個百分點，顯示服務業經營活動恢復步伐總體有所加快。

在調查的21個行業中，有13個商務活動指數高於臨界點，服務業景氣面有所擴大。其中，航空運輸、餐飲、文化體育娛樂等上月受疫情影響較大的行業商務活動指數升至擴張區間，市場活躍度有所提升。

另，電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務等行業保持在60.0以上高位景氣區間，業務總量繼續快速增長。

但從市場需求看，新訂單指數為48.2，為連續七個月位於臨界點以下，顯示服務業恢復基礎尚不牢固，企業對市場走勢預期較為謹慎。

大陸12月綜合PMI產出指數為52.2，與上月持平。趙慶河稱，這顯示中國企業生產經營活動總體穩定擴張。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為51.4和52.7。