全球最大規模 河北抽水蓄能電站投產

大陸國家電網披露，河北豐寧抽水蓄能電站30日正式投產發電，這是當前世界規模最大抽水蓄能電站，將供應北京冬奧會綠電。

新華社報導，豐寧電站位於河北省承德市豐寧滿族自治縣，緊鄰京津冀負荷中心和冀北千萬千瓦級新能源基地。電站總裝機規模360萬千瓦，年設計發電量66.12億千瓦時，年抽水電量87.16億千瓦時。

大陸國家電網董事長辛保安表示，豐寧電站建設創造了抽水蓄能電站四項「世界第一」。裝機容量世界第一，共安裝12台30萬千瓦單級可逆式水泵水輪發電電動機組，總裝機360萬千瓦，為世界抽水蓄能電站之最；儲能能力世界第一，12台機組滿發利用小時數達到10.8小時，是華北地區唯一具有周調節性能的抽蓄電站；地下廠房規模世界第一，地下廠房單體總長度414公尺，高度54.5公尺，跨度25公尺，是最大的抽蓄電站地下廠房；地下洞室群規模世界第一，豐寧抽蓄電站地下洞室多達190條，總長度50.14公里，地下工程規模龐大。