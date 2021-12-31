貴陽數位經濟 占地區生產總值40%

貴陽市政府新聞辦30日披露，2021年貴陽貴安全力打造三個千億級產業集群，數位產業化加快發展，規模以上互聯網和相關服務、軟件和信息技術服務業增速107.2%，數位經濟占地區生產總值比重預計達到40%。

中新社報導，貴陽市大數據發展管理局副局長谷甫剛表示，2021年貴陽貴安深入實施大數據戰略行動，軟件和信息技術服務業實現高速增長，（500萬口徑）軟件業務收入預計達到360億元人民幣，占貴州全省的90%，近三年年均增速30%以上。

此外，貴陽貴安還全力推動「東數西算」工程，數位新基建加快突破，獲批建設大陸一體化算力網絡國家（貴州）樞紐節點，躋身大陸算力網八大核心節點，「中國南方數據中心示範基地」加快建設。

目前，貴陽貴安在建及投入運行數據中心17個。其中，貴安聚集了7個超大型數據中心（移動、聯通、電信、華為七星湖、華為高端園、騰訊、蘋果），成為全球集聚超大型數據中心最多的地區之一。建設銀行、南方能源數據中心、京東數據中心等金融機構、互聯網大咖企業數據中心項目完成簽約，預計2025年服務器承載量可達400萬台。