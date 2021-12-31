第五航權貨運航線 杭州首條啟航

12月30日，杭州蕭山國際機場迎來紐約-杭州-首爾-紐約全新國際貨運航線。該航線是浙江首條第五航權國際貨運航線，標誌著杭州已成為第五航權開放城市，杭州機場開啟「跨國公交」貨運模式。

中新社報導，第五航權，即第三國准入權，是指一個國家的航空公司在經營某條國際航線的同時，獲得在中途第三國經停並載運客貨的權利。普通國際航線一般在兩個國家間通航，一旦開放第五航權，則意味著航空公司可以在第三國載運客貨，實現三個國家之間自由運輸的效果。因此，第五航權被航空界譽為「最豐富、最具有經濟實質意義」的航權，也是衡量地區對外開放水平和營商環境的重要標誌。

30日9時42分，自美國紐約飛來的全貨機航班5Y551降落杭州機場，經兩小時裝卸，83.75噸電商貨品從杭州機場起飛，1.64噸貨物前往韓國首爾，82.11噸貨物前往紐約。該航線由順豐國際包租美國阿特拉斯航空運力執行，波音747—400F全貨機執飛，航班初期每周1班，將逐步加密班次量。

和以往不同的是，此次航線將杭州機場作為中轉站，通過利用中、美、韓三國之間的第五航權，實現杭州、紐約和首爾三地機場間自由上下貨物並靈活分配貨物。

杭州機場副總經理孫霞峰表示，第五航權的開放意味著杭州機場獲得全球更高開放水平樞紐的「入場券」，是浙江自由貿易試驗區建設的重要實踐，成為未來招商引資的有力基礎。此次新開航線形成多點串聯、靈活組貨的運輸效果，有效提升了杭州機場國際貨運中轉能力和國際貨運航線的通達性。對於貨代而言，新航線更加便利，選擇更加多元。