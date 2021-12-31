大陸關稅、工資… 新規元旦上路

2022年元旦起一批新規陸續施行，涉及商品進出口關稅、最低工資標準、徵信、法拍房、汽車三包、納稅信用等。

中新經緯報導，2022年1月1日起，大陸將對954項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。包括對新型抗癌藥氯化鐳注射液實施零關稅，降低顱內取栓支架、人造關節等部分醫療產品的進口關稅等。

同時，提高部分商品進出口關稅。其中，對部分氨基酸、鉛酸蓄電池零件、明膠、豬肉、間甲酚等取消進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率；為促進相關行業轉型升級和高質量發展，提高燐、粗銅的出口關稅。

另外，根據與有關國家簽署的自貿協定和優惠貿易安排，2022年將對原產於29個國家部分商品實施協定稅率。其中，中國與紐西蘭、秘魯、哥斯大黎加、瑞士、冰島、韓國、澳大利亞、巴基斯坦、格魯吉亞、模里西斯等雙邊自貿協定以及亞太貿易協定將進一步降稅；「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)、中國—柬埔寨自貿協定自2022年1月1日起生效並實施降稅。

2022年元旦起進出口食品安全管理辦法實施。進口食品涉及安全、健康、環境保護項目不合格的，由海關書面通知食品進口商，責令其銷毀或者退運。

「外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2021年版)」和「自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2021年版)」自2022年1月1日起施行。其中，汽車製造領域，取消乘用車制造外資股比限制以及同一家外商可在國內建立兩家及兩家以下生產衕類整車產品的合資企業的限制。

金融服務業方面，徵信業務管理辦法自2022年1月1日起施行，中國人民銀行要求，採集個人信用信息，應當以合法、正當的方式，遵循最小、必要的原則，不得過度採集。司法拍賣房產競買人資格也將上路，值得注意的是法拍房將納入限購。