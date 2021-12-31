廣西迎RCEP 成立企業服務中心

RCEP企業服務中心30日在廣西南寧市揭牌成立，該平台將打造促進廣西中小企業雙向經貿投資、科技創新、產業協作的外向型國際化服務載體，成為廣西企業走向RCEP的前哨和RCEP企業進入中國大陸的窗口。

中新社報導，RCEP企業服務中心由廣西商務廳、貿促會、南寧市政府主辦，廣西政府副秘書長羅掌華在揭牌儀式表示，該中心立足廣西自由貿易試驗區，銜接粵港澳大灣區和長三角，面向RCEP成員國，對標國際標準，聚集專業機構，提供經貿合作、項目引進、境外投資、市場拓展、原產地認證、商事法律、企業培訓、企業孵化、信息服務等多項服務，致力構建創新引領、先行先試的全業態服務體系。

廣西商務廳廳長楊春庭表示，廣西將發揮與東協國家陸海相連、經貿往來密切的優勢，全力推動對接實施RCEP取得突破性進展。

楊春庭說，今年以來，廣西高度重視RCEP簽署實施，陸續推出「加快對接RCEP經貿新規則若干措施」等政策文件。同時，全力構建RCEP合作平台，在「第18屆中國—東協博覽會」期間，首次設立RCEP展區，舉辦RCEP經貿合作工商高峰論壇，發布「關於共同促進RCEP加快生效實施的南寧倡議」。

在上述措施推動下，南寧海關已率先實施助推廣西搶抓RCEP機遇的12項措施，在公路口岸對進口水果等易腐貨物全面推行「提前申報、卡口驗放」通關模式，對符合條件的貨物積極落實6小時通關便利措施，推進RCEP規則落地實施取得實質進展。

楊春庭表示，接下來廣西將拓展與RCEP成員國的貿易規模，加快RCEP投資與服務貿易雙向合作，加快構建面向東協國家特色優勢跨境產業鏈，聚焦西部陸海新通道建設，暢通跨境物流大通道，構建面向RCEP（東協國家）產業的招商、產業合作服務環境，在農業、服務業等領域建成一批海外標準化示範項目。