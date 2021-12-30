快訊

台灣之星併入台灣大 用戶最想問：「終身約」還在嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸央行：房企併購是化解房市風險最有效市場化手段

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
人行鼓勵房企間項目併購以化解風險。（圖／取自界面新聞）
人行鼓勵房企間項目併購以化解風險。（圖／取自界面新聞）

中國人民銀行（大陸央行）30日召開「小微企業金融服務和綠色金融」新聞發布會。央行金融市場司司長鄒瀾表示，房地產企業間的項目併購是房地產行業化解風險、實現出清最有效的市場化手段。

據陸媒「澎湃新聞」報導，鄒瀾表示，大陸房地產行業的市場化程度是比較高的，從近幾年數據看，現有的10萬餘家房企中，每年會有將近500家的企業進入司法破產重整，這是行業優勝劣汰、實現出清的重要方式。

鄒瀾說，對於已經出險和資金週轉困難的房企集團持有的優質項目子公司股權或資產，不少行業內的優質民營、國有企業是有購買意願的，這也就相應產生了專門的合理融資服務需求。

而為了充分發揮項目併購在防範化解房地產市場風險、推動行業健康發展和良性循環中的積極作用，同時進一步強調市場化、法治化風險化解原則，人民銀行、銀保監會才會聯合出台《關於做好重點房地產企業風險處置項目並購金融服務的通知》。

鄒瀾稱，上述文件從穩妥有序開展並購貸款業務、加大債券融資支持力度、積極提供並購融資顧問服務、提高兼並收購服務效率、做好風險管理等方面，鼓勵金融機構提高服務效率，為並購營造良好的融資環境，助力化解風險、促進行業出清。

鄒瀾認為，從長遠來看，通過併購等市場化方式推動房地產市場的結構性調整，有利於高負債企業集團資產、負債雙瘦身的同時保護住房消費者合法權益，有利於引導市場各主體更加重視項目本身的風險評估與管理，有利於形成房地產新發展模式，促進房地產業的良性循環和健康發展。

房地產 中國人民銀行

延伸閱讀

進入12月後 陸多家房企釋融資計畫

陸御用經濟學家「有苦日子要過了」謝金河：他敢用3觀點公開看壞 會得到很大迴響

恒大連鎖效應？ 房企「佳兆業」也爆雷

前11月 陸35家房企銷售額逾千億人民幣

相關新聞

大陸證監會主席易會滿：繼續保持IPO、再融資常態化

就2022年的大陸資本市場監管工作，新華社30日刊出大陸證監會主席易會滿專訪全文，指出證監會將圍繞「穩字當頭」、「改革攻...

大陸央行：房企併購是化解房市風險最有效市場化手段

中國人民銀行（大陸央行）30日召開「小微企業金融服務和綠色金融」新聞發布會。央行金融市場司司長鄒瀾表示，房地產企業間的項...

雷諾大陸折戟 與華晨合資商用車申請破產

繼東風雷諾解體後，法國車企雷諾在大陸市場的佈局，面臨再一次挫敗。據公開資訊顯示，華晨雷諾金杯有限公司已於30日申請破產，...

陸「快手科技」調整員工福利：取消免費三餐、減少租房補貼

互聯網大廠寒冬未歇，據陸媒「澎湃新闻」30日報導，短視頻平台「快手科技」將宣布調整員工福利，內容包括租房補貼的覆蓋範圍變...

薇婭58億元天價罰款 大陸電商直播行業拐點到了？

在互聯網平台野蠻生長的狀態下，直播電商成為其創造流量與變現的一個面向。近期幾件事似乎讓許多人在問：電商直播平台是否迎來拐點？

山姆下架新疆產品爆退卡潮？店內仍大排長龍

美國零售商沃爾瑪公司旗下的倉儲式商店山姆會員店，被曝針對性下架新疆產品，多地出現山姆會員退卡潮。據多家媒體報導，不少網友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。