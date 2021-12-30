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陸「快手科技」調整員工福利：取消免費三餐、減少租房補貼

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸短視頻新規定將對快手帶來一定影響。中新社
大陸短視頻新規定將對快手帶來一定影響。中新社

互聯網大廠寒冬未歇，據陸媒「澎湃新闻」30日報導，短視頻平台「快手科技」將宣布調整員工福利，內容包括租房補貼的覆蓋範圍變小，可領取補貼的員工僅包括社會年資三年以內的普通員工。

「澎湃新聞」從快手科技員工處獲悉，快手當天發佈內部信宣佈調整員工福利：明年2月起調整租房補貼，房補的覆蓋範圍變小，可領取補貼的員工僅包括社會工齡3年以內的普通員工。

內部郵件還表示，快手將取消免費下午茶和免費三餐，其中，早餐和午餐將調整為使用能量券或現金方式就餐。同時，新增「生育禮金」：分別為人民幣1,000元、2,000元和3,000元三個等級。

對此，快手回應「澎湃新聞」表示，公司對部分福利政策進行精細化調整：一是推出父母免費體檢計劃及父母陪護假，新增生育禮金，提供帶薪育兒假並延長產假；二是調整租房補貼範圍，早、午餐需要消耗能量券或微信/支付寶/現金支付，取消下午茶。

快手稱希望通過這次調整能讓員工更好平衡工作與家庭，同時也是為更靈活應對當下各種挑戰，為未來發展蓄能。

在此之前，便有消息傳出，快手正在進行新一輪裁員。某位快手員工通過「澎湃新聞」指出，快手在北京、上海、廣州、深圳四地的商業化團隊將在年底前完成轉型，其中部分業務條線將被取消。而剩餘的業務條線，將在12月底前將辦公地點調整到杭州，「搬家和離職之間，二選一。」

事實上，近期大陸互聯網員工正歷經「冰火兩重天」，一些大廠如騰訊、阿里巴巴等推出員工福利計畫，但另一邊則是進行精簡裁員，如愛奇藝、字節跳動與快手等等。

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